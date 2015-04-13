中国金融：信托公司IPO需连三年盈利且累计净利至少10亿--征求意见稿

中国债市动态：现券收益率震荡上涨，MLF如期操作但暖意未能持续
路透上海5月12日 - 中国央行周五如期进行了MLF操作，不过该消息的提振作用似已消失殆尽，银行间债市早盘主要现券收益率震荡上涨，幅度约2-3个基点(bp)。国债期货市场上，两个主力合约也由盘初的持稳或微涨转为下跌。
路透上海4月13日 - 中国银监会日前发布信托公司行政许可事项征求意见稿，明确信托公司可以通过首次公开发行(IPO)、借壳上市和新三板上市公开发行股份。其中IPO条件包括最近三个会计年度连续盈利，且三年累计净利润不低于10亿元人民币。
这份名为信托公司行政许可事项实施办法的征求意见稿要求，拟IPO信托公司需要财务状况良好，最近一个会计期末净资产不低于10亿元；具有较为清晰的盈利模式和持续盈利能力，不存在未弥补亏损。
银监会要求的其他IPO条件还有：主营业务中至少有一项主要业务指标最近三年在行业内排名前15名；连续两年监管评级为发展类以上等。
信托公司拟申请借壳上市和新三板上市的，应该具备最近三个会计年度至少两年盈利，且三年累计净利润不低于5亿元；主营业务中至少有一项主要业务指标近三年期间有两年在行业内排名前30名等。
此外，与2007年的银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法相比，本次征求意见稿对境内和境外机构以出资人身份，持有信托公司股权的时间要求有所拉长，从三年提高到五年。
银监会称，是次意见反馈截止时间为2015年5月10日。
目前A股上市的信托公司有陕国投 和安信信托 。另据中国证券报周一报导，目前全国共有68家正在营业的信托公司。此前有其他媒体称，长安信托有意在新三板挂牌。(完)
参看详情，可点选中国银监会网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海5月12日 - 中国央行周五如期进行了MLF操作，不过该消息的提振作用似已消失殆尽，银行间债市早盘主要现券收益率震荡上涨，幅度约2-3个基点(bp)。国债期货市场上，两个主力合约也由盘初的持稳或微涨转为下跌。
路透香港5月12日 - 香港政府周五称，《金融机构(处置机制)条例》及《金融机构(处置机制)(受保障安排)规例》今日刊宪，7月7日正式生效。措施旨在减低具系统重要性的金融机构一旦倒闭而要纳税人负担的风险。
路透台北5月12日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7