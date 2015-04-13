《路透晚报》--4月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：更有针对性实施预调微调，确保经济运行在合理区间--总理

中国国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间。

--《焦点》中国首季进出口惨淡出炉，政策放宽必要性有增无减

中国公布今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。一季度经济增速再下台阶几乎板上钉钉，进一步放宽政策迎来时间窗口。

--投行观点：中国一季度融资成本仍高，年内还有降息和六次降准--中金

中国知名投行--中金公司发布最新研究报告称，中国一季度实体经济融资成本仍然居高不下，另外考虑到通缩预期上升，则实际利率仍在攀升。实际利率处于高位会对消费和投资需求形成负反馈循环，打破这种负循环需要央行进一步主动放松货币政策。

--中国经济：到2030年人民币料占据全球外汇储备的12.5%--汇丰调查

据汇丰银行对全球外汇储备管理机构的调查显示，到2030年，人民币有望占到全球外汇储备总额的12.5%左右。这表明，中国政府加速向外资开放本土市场的努力将开花结果。

--投行观点：中国去年底地方政府债务预计15万亿元，今年约2.9万亿到期--中金

投资银行中金公司最新报告测算，2014年底地方政府债务规模15万亿元人民币（相当于GDP的23.6%），较2013年6月审计署公布的12万亿元增长25%，并预计今年将有约2.9万亿元（相当于GDP的4.2%）到期地方政府债务需要处置。

--香港社会：政府称＂一周一行＂新政针对水货活动，将推措施吸引各地旅客

就内地调整深圳＂一签多行＂个人游政策，香港政府表示，修改政策是针对职业水货客及水货活动，政府会在短期内推出一系列的旅游推广措施，冀吸引更多来自各地的旅客来香港进行正常的旅游活动。

【金融】

--中国金融：央行一季度累计开展3,700亿元MLF，均为三个月期利率3.5%

中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。央行同时公告，一季度累计开展常备借贷便利(SLF)3,347亿元，期末余额1,700亿元。另外，自4月起，央行将按月公布上月MLF和SLF的操作信息。

--中国金融：国务院批准三家政策性银行改革方案，强化资本约束

中国国务院批复三大政策性银行的改革方案，中国国家开发银行首次明确为开发性金融机构，中国进出口银行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。

--中国金融：银监会简政放权，将9家直管信托公司监管权划至地方银监局--消息

为推进简政放权工作，中国银监会日前将直管的9家信托公司交由地方银监局监管，这凸显金融监管多方面放权的思路逐渐明确。至此，全国68家信托公司的监管权已全部归属地方银监局。

--中国金融：信托公司IPO需连三年盈利且累计净利至少10亿--征求意见稿

中国银监会日前发布信托公司行政许可事项征求意见稿，明确信托公司可以通过首次公开发行(IPO)、借壳上市和新三板上市公开发行股份。其中IPO条件包括最近三个会计年度连续盈利，且三年累计净利润不低于10亿元人民币。

--香港金融：金管局上周分四次共计向市场注入275.9亿港元，以遏港元强势

港股凌厉的上涨态势吸引资金不断涌入令港元汇价持续走强，并不断触及强方兑换保证水平。香港金管局上周分四次共计向市场注入275.9亿港元，以遏港元强势。

--亚洲金融：台湾未能成为亚投行意向创始成员，总统重申称若能加入是好处

针对台湾未能成为亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）意向创始成员，台湾总统府发言人陈以信周一表示，加入亚投行对台湾有好处，但如果未来台湾加入的地位，未能达到〞尊严、平等〞的前提，台湾宁愿不参加。

--两岸金融：台湾金管会将控管银行大陆曝险，要求增提准备--主委

台湾金管会主委曾铭宗周一称，近期将对银行大陆曝险提出进一步控管措施，包括加强查核短期贸易融资，并要求银行增提大陆曝险准备等；目前银行对大陆曝险增提准备率为1%。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

--中国货币市场：七天回购利率跌幅收窄，供给仍充裕IPO影响暂时不大

中国银行间市场周一主要回购续跌；不过随着新股发行的开始，七天期回购加权利率早盘仅微降，较4月以来动辄逾10个基点(bp)的跌幅明显收窄。整体来看，目前资金供给仍较充裕，IPO冲击暂时不大。

--中国债市动态：宽资金下短债收益率领跌，贸易数据影响有限长债稳中微降

持续宽松流动性环境下，中国银行间债市周一早盘短债收益率跌幅领先，而新出炉的贸易数据影响有限，长债收益率仅稳中微降。国债期货市场上，五年和10年主力合约涨幅略明显，惟成交规模尚属一般。

--中国债市：河北融投控股集团称可支付今年债券利息，此前公司被托管

中国河北融投控股集团有限公司周一针对媒体报导的公司被托管，以及旗下担保公司被暂停业务发布公告。在被河北建设投资集团托管后，河北融投控股已制定计划，保证所发债券2015年付息。就目前安排来看，上半年可收回资金可足额覆盖今年债券利息。

--新闻稿：中国第二例债券违约考验其债券市场纪律--标普

在中科云网科技集团股份有限公司（中科云网）成为内地债券市场首家本金支付违约的发债人后，中国政府构建市场纪律的承诺将面临考验。标准普尔信用分析师李国宜表示：“任何纾困措施都将削弱中央政府构筑债券市场纪律的努力。在真正的违约案例发生之前，内地债券市场在信用风险和定价上的差异化可能依旧相当有限。”

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌至两周低点，因3月外贸疲软且购汇需求旺

人民兑美元即期早盘续跌至两周低点；中间价走低并逼近6.14元关口。交易员指出，因离岸CNH急贬，且中国公布3月出口意外疲软导致顺差缩窄，在岸汇价快速走弱。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.2%再创逾七年新高，做多氛围浓厚个股普涨

中国股市沪综指周一收涨2.2%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘高开高走，短期人气高涨致资金加速入场，资金流入权重股板块拉动股指继续强劲上扬。不过本周新股申购仍将吸引大量资金，同时近期为经济数据和年报业绩密集披露期，料股指冲高后出现大幅波动概率较大。

--中国证券：中证登取消自然人A股一人一户限制，最高可开20个

中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。

--台湾证券：金管会称台股证交税税率高，委托中研院研议交易成本

台湾金管会主委曾铭宗周一称，预估今年台股日均量约1,200-1,300亿台币，扬升方案推出后成交量会适度增加；但不可否认台股证交税税率为千分之三算高，也是影响成交量的原因之一。已委托中央研究院研议总体交易成本，预计8、9月间将与财政部相关部会讨论。

--中港个股：招商银行向其员工持股计划定向增发A股融资至多60亿元(完)

中国股份制银行--招商银行上周六公告称，其将向该行员工持股计划定向增发不超过4亿3,478.26万股A股，融资至多60亿元人民币，募集资金将用于补充核心一级资本。

--中国期市：大商所调降煤焦矿期货最小变动价位至0.5元/吨，以降低交易成本