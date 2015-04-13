重发-投行观点：中国一季度融资成本仍高，年内还有降息和六次降准--中金

(重发以修正第一段"顶级投行"的措辞)

路透上海4月13日 - 中国知名投行--中金公司发布最新研究报告称，中国一季度实体经济融资成本仍然居高不下，另外考虑到通缩预期上升，则实际利率仍在攀升。实际利率处于高位会对消费和投资需求形成负反馈循环，打破这种负循环需要央行进一步主动放松货币政策。

中金公司宏观经济分析员刘博、边泉水和梁红联合撰写的报告指出，近期中国银行间市场利率下降是一个积极迹象，反映货币政策调整加速。维持年内还有一次存贷款基准利率对称下调25基点和法定存款准备金率下调六次的判断不变。

以下是报告摘要：

多组利率数据共同表明，一季度实体经济融资成本回落不明显：1、一季度票据直贴利率平均5.2%，较去年四季度的4.9%回升；2、一季度1年期人民币理财产品平均收益率5.5%，与去年四季度基本持平；3、1-2月1年期贷款类信托平均收益率8.9%，略高于去年四季度的8.8%；4、一季度企业债发行利率较去年四季度也略有回升；5、1年期贷款基础利率自央行降息以来累计回落46基点，小于1年期贷款基准利率65基点的降幅，并且贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，而整体的贷款利率降幅预计大概率低于46基点。综合这些信息，我们判断一季度实体经济融资成本仍居高不下。

造成这种现象的根本原因是无风险利率偏高。一季度银行间7天回购利率高达4.35%，远高于去年四季度的3.56%和去年同期的4.04%。我们认为这是造成当前实体经济融资成本偏高和经济活动偏弱的重要原因。

进入4月短端无风险利率开始出现积极变化。7天回购利率从3月底的4%回落到目前的3%，短短7个交易日降幅达100基点，显示货币政策调整加速。短端无风险利率大幅回落，对实体经济和降低融资成本将是有利变化。尽管中长期国债收益率和企业债利率近期有所上升，与银行间利率形成反差，但通过一定的时间差，资金利率的回落将向中长端利率和实体经济利率传导。

另一个积极变化是股票市场融资活跃。1-2月非金融企业境内股票融资1,068亿元，同比大幅增长71%。但股票融资占社会融资规模的比例仅为3%，对缓解总体融资成本偏高的帮助尚不显着。