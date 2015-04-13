港报财经评论：北水开闸早部署，股民迎接波动市--信报4月13日

北水开闸早部署，股民迎接波动市/ 习广思

回顾上周的港股“大时代”，大市成交由逾千亿港元突爆升至2,500亿港元，再升至近3,000亿港元。虽然上周五回落至2,211亿港元，但由逾千亿港元的大成交，再倍升至超过2,000亿港元，本身已经是非常夸张的成交量。坊间散户由茶楼到茶餐厅，都在谈股市问“冧把”。一向有参与股票投资的，上周无疑是赚了一笔横财；然而，手上无股的，又应否高追入市？以上问题非常难答，皆因每人的风险承受能力不同，投资喜好也不尽一样。不过，这次由北水南流引发的大升市，若干成因与现象仍然值得再探讨。

今年3月27日，即复活节、清明节长假前的周五收市后，中证监正式发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，允许公募基金通过“港股通”投资港股，而毋须借助合格境内机构投资者（QDII）渠道，机构投资者毋须“隔一重”投资港股市场，是为其一利好。其二，“沪港通”虽然开通了4个多月，但南下资金始终有限，50万人民币的开户门槛，是阻碍中小投资者参与港股交易的主要原因。事实上，户口有最少50万人民币的已不算是太细的散户了，中国内地投资者人多，却不是每个户口都数十万人民币、过百万人民币计，何况是投入不是太多人研究的港股，当然反应冷淡。《指引》为中小投资者提供了一个低门槛参与“沪港通”的机会，申购公募基金，还有专业投资经理来帮忙拣港股。

3月27日香港夜期随即爆上，在香港假期期间，沪深上市的ETF、LOF产品仍可正常交易，巨额资金突然涌进11只港股基金，令华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、嘉实恒生H股等7只基金涨停。4月1日，保监会公布《关于调整保险资金境外投资有关政策的通知》，把险资投资境外的市场，由香港扩展至45个国家或地区，特别新增可投资香港创业板股票。有关消息更进一步证实官方引导北水南流的意向，市场亢奋情绪进一步爆发。

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金价头肩底利后市，百天线关键/ 苏子

目前金价的走势，肯定令不少投资者感到十分困惑。因为以基本面看，美元正处于牛市升浪里运行、美国即将进入加息周期，加上中国及欧洲发达国家有通缩威胁，黄金ETF的持金自3月开始显着减少，这些因素均令不少投资者对金价的前景欠缺信心，不敢采取逢低买入的策略。但若从技术走势上看，目前金价的走势其实并不恶劣，后市反而更大有机会返回1,300美元以上，并且挑战今年1,307.60美元高位。金价自今年1月的1,307.60美元高位见顶回落后，2月中旬开始便在组织一个利好后市的头肩底形态。

本月6日金价裂口高开后，曾突破上月的1,223.30美元高位，即同时突破上述利好形态的颈线阻力，可惜破位后仅高见1,224.20美元，便以长尾十字星不利形态见顶回落，出现了“假突破”。随后金价显着下挫并补回裂口，到本月9日触及1,192.50美元才能止跌回稳。由于以当时金价的下跌动力来看，应有力进一步下试至20天平均线支持，可是金价却在近期升幅的38.2%调整目标获得强劲支持。上周五金价所造的1,193.10美元低位正正为此调整目标，随后便见底回升，并以大阳烛突破50天平均线阻力收市。

上周五金价所造的高位正受制于100天平均线阻力，若今日金价能承接上周五的利好上升势头突破此阻力收市，料会再度挑战上周高位。由于上周高位与颈线阻力及20天保历加通道顶部阻力相若，故一旦顺利突破收市，料金价后市将以头肩底利好形态见底回升，目标区看1,300美元至1,307美元。倘若相信金价会按照技术走势向上作出重大突破的投资者，目前大可忽略不利金价，即与技术走势产生较大分歧的基本面。短线而言，一旦突破100天平均线阻力已可顺势买入，突破上周高位再加码，入市后止蚀可设于1,200美元心理关口以下。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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