港报财经评论：大妈最爱：便宜及破位股--经济日报4月11日

大妈最爱：便宜及破位股/ 林瑞芬

港股经周三、周四急升千千声，昨升势略收敛，升1.2%至27,272；国指收报13,987，升1.7%。大市成交额2,211亿港元；港股通额度则用了51%左右。本周资金刚分流至H股，断估不会炒一、两日，直至AH股溢价收窄至较低水平为止。见中国内地传媒已有一种说法在形成，一手抓估值低的港股，一手抓估值相对创业板股低的大蓝筹，以规避A股可能出现的整固浪。

恒生AH股溢价指数已由高位近136回落至现水平123，但技术形态看，失守120的话，双顶量度下跌目标约至105，这隐含AH股溢价收窄的意味。假设A股在现水平整固，要收窄两者溢价，H股追涨即可。即是话H股平均由以前贵A股30%至40%，收窄至%作合理期望。

早前建议认购的广发证券 ，昨首日挂牌，最高见26.8港元，收报25.4港元，较上市定价18.85港元，高6.55港元或35%，在每人至少有一手下，皆大欢喜。中国内地交投活跃，该股前途好，不妨再坐一会。该股以昨日收市价计，H股较A股呈折让34%，同类股份中信证券 H股较A股折让近20.5%；海通证券 较A股呈折让近25%。

水向低流，低估值的内房股仍要深耕，今日推介留意深圳控股 。一来具注资概念，主席3月曾表示，母公司深业集团现有超过400万平方米资产可注入该公司，相信今年会再获注资，惟未有具体时间表及拟注入项目的规模。二来，去年公司已积极处理毛利率较低的三、四线城市的项目，促销下令去年度物业销售的毛利率按年大跌10%至30.9%，不过，今年度按公司规划，深圳项目贡献占比将达78%，在去年基数底下，今年的毛利率就有大机会大幅改善。今年公司的销售目标为110亿人民币，较去年实现合同销售74亿人民币增加48.6%。按最新公布，公司今年首三个月，集团的总合同销售额约12.84亿人民币，平均每平方米售价约为1.06万人民币。在现今中国内地房市趋于维稳下，有放宽房市措施出台之助，销售目标若按计划增长，而毛利率亦有改善，今年盈利的增长预见性也很高。

____________________________________________________________

大市待回气，煤股可以追/ 余少文

官媒发文为A股示警，小心国企指数短期要震一震，只是大市呈强，国指回调也会继续炒股，留意落后的中国神华 和中煤能源 。中国内地股市昨日终于走高，上证综合指数亦升越4,000点收市，全日升1.9%，收报4,034点，沪深两市成交额合计近1.3万亿人民币。而国企指数升239点或1.7%，收报13,987点，成交额486亿人民币，74%主板H股随大市上升。至于红筹指数升18点或0.4%，收报5,246点，跑输大市，成交额141亿人民币。

虽然国指昨日走高，但技术指标中的9天RSI严重超买，超买可以再超买，甚至乎见过有股份的RSI升近100，但股价继续升，故提出超买问题，是希望读者提高警觉性，也要居安思危而已。或者多此一举，但官媒近期持续吹好股市后，原来前晚开始示警，新华社文章表示目前又是全民皆股的时代，牛市的风是来了，既是久别重逢，又是似曾相识，但潮来潮往，终会退去，没人想成为退潮后的裸泳者，但请怀有一颗对市场的敬畏之心，且行且珍惜。其实，新华社文章简单而言是居安思危，因为股市会下跌，惟见资金轮流炒下，昨日轮到B股，并带动A股向好，只是A股一旦如官媒所讲“退潮”，则影响会很大，H股势遭拖累，所以读者入市要严守止赚蚀位。只是A股即使退潮，也会再涨潮，因为潮涨潮退是规律，一如股市有升有跌，即使A股跌10%，国指仍然较A股吸引，所以大市如出现回调，继续留意落后中资股策略。

原希望内银股可以接力，但内银股昨日的表现略为失色，但在潮涨潮退规律下，近期领涨的中资股是有机会潮退，股民要小心，惟不妨留意其他落后股，暂以今年升幅不足10%股份视为落后股，当中可留意神华和中煤。因为兖州煤业 今年升约36%，相反中煤期内升幅只有9%，神华更跌5%，尽管兖煤获追捧或是H股股价较A股有56%折让所推动，但中煤和神华的H股股价较A股折让也有42%和18%，故在追落后心态下，神华和中煤是有吸引力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘