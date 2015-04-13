港报社评：落药忌重手，须力保零售业--星岛日报4月13日

内地部门终于推出新措施，规定深圳户籍居民来港签证由「一签多行」改为「一周一行」，令人忧虑的是，新措施往往在时间上滞后，最近内地人来港正呈退潮，市面开始感到寒意，「一周一行」势将雪上加霜，如何力保零售旅游业不堕，是政府必须慎重思考的课题。

最近公布的来港旅客数字，难免使人心寒。三月份入境的内地旅客共324万人次，比去年同月减少10%；复活节与清明节假期，内地客来港更只有36万人次，较去年同期下跌14%。

「一周一行」在这时候推出，对水货客活动料暂可稍起降温作用，但同时也会削弱内地居民来港正常消费的意欲。近年不少邻近地区居民频密南来购物，已成为生活一部分，不仅因为香港出售的货品可靠和较抵买，部分也由于过境到屯门等地买东西，比往深圳市中心更方便，以至香港已成为他们一个超大型购物中心。加上一批来港公干的内地人，也顺便购买生活用品。倘若他们的签证受到限制，来港购物次数必然减少，毗邻地区商场与店铺将首当其冲。

此外，正如立法会旅游界议员姚思荣所言，收紧签证限制可能令内地人以为香港不欢迎他们，形成不舒服心理，部分真正旅客因而不想来港。对新措施所起的心理作用，政府不能小觑。

内地旅客来港潮减退，零售业所受冲击最大，如果淡风持续，将会带来连锁反应，酒店、运输和饮食等行业相继受累，最后影响就业，失业率会否因而回升，极须关注。

为避免出现这不利情况，政府在「落药」遏制水货客活动的同时，必须加大力度争取消费力强的内地「过夜客」来港，并吸引其他国家——特别是近年经济冒升的印度和东南亚旅客，补充失去的南下人流。据知政府与旅游发展局将于暑期推出一项大型推广计画，以刺激旅游业，这类活动不应「一招了」，而须不断出招，才可以支撑住零售业，防止经济由盛转衰。

对于水货活动，新措施只会令内地水货客减少，水货集团势将转而聘用港人带水货，这种「地下贸易」不会因签证受限制而收敛。因此，政府对此问题没必要「落重药」，否则将杀错良民，连累零售业和旅游业一并受害。

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