港报社评：制止暴力赶客，挽回游客信心--文汇报4月13日

财政司司长曾俊华昨日在网志表示，旅发局将推出一系列宣传攻势，吸引旅客访港。访港旅客锐减，旅游业跌入「寒冬期」，「反水货」的暴力赶客行动是罪魁祸首。政府推出优惠、增加景点以吸引旅客固然必要，但更重要的是，必须坚决制止一切不文明暴力赶客行为，令其成为「过街老鼠」，重树香港好客之都的名声，才能避免政府和社会挽回旅客信心的努力付之流水。

曾俊华指出，刚结束的内地清明节假期，访港旅客人数按年下跌12.4%，是5年来首次录得跌幅。近期港元汇率随美元走强，以及多国放宽对中国公民的签证政策，内地游客选择更多。香港旅游业面对的竞争日益严峻，大量内地旅客涌港、港人坐等收钱的日子恐怕不再。

导致访港旅客数量急降，最主要的原因则是早前发生针对内地旅客的「反水货」暴力示威。「反水货」行动的粗暴无礼，造成恶劣影响。暴力赶客虽然只是极少数人的行为，却让整个香港蒙羞，香港花数十年建立的好客之都形象一朝被毁，内地旅客舍港而去，要重新招徕并不容易。

访港旅客人数萎缩，对香港旅游业、零售业打击首当其冲，继而会影响就业。为扭转劣势，今年的财政预算案，政府已向旅发局增拨8,000万元用作振兴旅游业之用，与业界携手推出宣传和优惠，恢复旅客的访港意慾，协助业界渡过难关。旅发局应尽快到内地各大省市以及外国主要城市进行宣传，香港依然是好客之都，依然欢迎四方宾

客，旅客可以放心来港游玩购物消费。当局还应积极开拓新的旅游景点，不断提升香港旅游吸引力。

要修复香港的旅游城市形象，恢复旅客信心，关键是要制止「反水货」行动再度嚣张作恶。有本土派组织扬言，不排除在即将来临的「五一黄金周」再掀起「光复行动」，这是对香港法治明目张胆的挑战，更会令备受打击的旅游业雪上加霜，让政府与业界挽救旅游业的努力前功尽废。旅游业关乎香港的声誉和利益，绝不能容忍一小撮激进分子肆意破坏。警方应将搞事的激进分子绳之以法，全社会也要动员起来，共同抵制「倒米」的赶客行动，维护香港的整体利益。

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