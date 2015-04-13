港报社评：一周一行仍有漏洞，打击水客还需配套--信报4月13日

困扰香港人多时的水货客问题终于有望纾缓，「一签多行」据说即将收紧为「一周一行」，深圳户籍人士每星期只可以来港一次，而且配额不能累积使用。换言之，深圳居民每年来港不得超过52次。

消息指出，新措施预料今天起实施，会以循序渐进的方式推行，新发的签注是「一周一行」，已发出的「一签多行」不会取消，当签注期一年届满之后申请换证，就会改为「一周一行」。去年「一签多行」来港的旅客共1,400多万人次，估计新措施将令来客减少约三成，即450多万人次。

新民党立法会议员田北辰形容，收紧「一签多行」是「迟来的春天」，非常欢迎有关安排，因为「一签多行」旅客多数不在港过夜，有关安排对香港旅游业的影响轻微，但能大大加重水货客的成本，有效打击水货客活动，化解局部地区的中港矛盾。

反水货客团体则认为新措施无助解决问题，担心水货集团将会增聘香港人走水货，代替深圳水货客。

「一签多行」收紧为「一周一行」，理论上当然有助纾缓中港矛盾，若然水货客由深圳人变作香港人，情况并不会有显着的改善。因此我们认为，「一周一行」必须加上相关的配套措施，例如内地海关必须严查携带大量货品北上的香港旅客。香港方面，现在有人利用工厦作为水货集散点，甚至有人把住宅改作货仓用途，如果能够严加取缔，应该可以一定程度上遏止香港人受聘于水货集团。一言以蔽之，惟有想方设法切断水货集团的财路，水货客困扰香港人的问题方可彻底解决，否则「一周一行」仍然存在着堵塞不了的漏洞。

财政司司长曾俊华昨日在其网志表示，政府已即时向旅发局额外增拨2,000万元，期望恢复短途市场旅客的访港意欲，旅发局将会联同业界推出一系列宣传攻势，包括由优质旅游服务协会联同香港零售管理协会和多个餐饮业商会，于4月27日至5月31日举办「开心着数大行动」，参加商户将会提供不同形式优惠，吸引旅客访港，刺激消费，而本地市民亦可享受有关优惠。

旅游业始终是香港的经济支柱之一，打击水货客之余，亦须有具体措施招揽优质旅客，这才是健康的发展方向。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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