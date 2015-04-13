港报社评：一周一行启示，旅业求质代求量--经济日报4月13日

中央今天或宣布将自由行一签多行，改作一周一行，其对遏止水货活动以至内地客来港意慾的影响，仍有待观察。惟此反映香港旅业以量取胜的模式走到尽头，须思新模式觅新出路。

自由行政策或面临调整，有消息指中央拟将深圳户籍居民「一签多行」改为「一周一行」，有关决定或在今天公布及实施。旅游与零售业界均忧经营环境雪上加霜，但一周一行对香港的实际影响有多大，实有待观察。

其一，对水货活动而言。过去内地水货客藉一签多行，单日多次往返中港走水货，一周一行料可杜绝此漏洞。惟水客大军中，内地人仅约40%，港人则约60%，在庞大经济诱因下，水货集团会否聘更多港人带水货，令水货活动持续猖獗，中港两地政府须紧盯。

其二，对正常内地客而言。曾有调查指，获批一签多行的深圳居民，每年平均来港约九次，故一周一行未必对正常旅客构成太大不便。惟今次政策收紧若令内地民众加深感觉，误以为香港不再欢迎内地客访港才收紧政策，那将不止损深圳居民，还可能影响其他省市民众访港意慾，港府必要时应主动解释。

香港旅游与零售业界要面对的，不单是一周一行新政带来的变化，而是不能再盲目追求旅客量高增长。加上港元汇价随美元走强，亚太区其他货币汇价格不断低走，令来港旅游变得格外昂贵，恐进一步窒碍内地、东南亚以至其他欧美长途客来港旅游意慾，令香港旅游与零售业更难捱。

旅业正面对自由行政策收紧，与港元强势的双重压力，必须变阵求存。如过去很容易便大赚内地客钱的零售业，应推更多以本地客为主的促销活动，以吸引购买力不俗的本地消费者，短期内弥补旅客减少的冲击。

但挑战更大的是，香港如何重新刷亮购物天堂、好玩城市的招牌，吸引更多高消费过夜旅客，来港多玩几天，透过旅客质量的提升，抵销旅客数量趋降的冲击。

无论港府、旅发局以至业界，应重整及提升香港优质旅游城市的国际形象与地位，积极举办更多内地与海外的促销及推广活动，吸更多高质过夜客来港旅游，助旅业度过转型期阵痛。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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