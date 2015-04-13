中国债市动态：宽资金下短债收益率领跌，贸易数据影响有限长债稳中微降

路透上海4月13日 - 持续宽松流动性环境下，中国银行间债市周一早盘短债收益率跌幅领先，而新出炉的贸易数据影响有限，长债收益率仅稳中微降。国债期货市场上，五年和10年主力合约涨幅略明显，惟成交规模尚属一般。

“长债收益率下了一点，变动幅度很小，2-3个bp吧。(进出口)数据出来后也没怎么变化；短端快到期的信用债倒是下了不少，主要还是资金宽松。”华南一银行交易员表示。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低。3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。

华东一银行交易员并认为，本周资金面料将维持宽松，继续支持短端收益率下行。在市场情绪没有整体改善前，收益率曲线有望继续增陡。

他还提到，上午六个月期贴现国债结果显示，市场情绪较为谨慎，以搏边际参与为主；不过七天回购利率较低，为短债提供了一定的安全边际。

财政部上午招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.2210%；边际中标收益率为3.2810%，投标倍数为1.99倍。

银行间资金市场主要回购续跌；不过随着新股发行的开始，七天期回购加权利率早盘仅微降，较4月以来动辄逾10个基点(bp)的跌幅明显收窄。整体来看，目前资金供给仍较充裕，IPO冲击暂时不大。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.19%/4.17%，上日尾盘为4.21%/4.19%。剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.9250%/3.9101%，上日尾盘3.9500%/3.9300%。