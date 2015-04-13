中国货币市场：七天回购利率跌幅收窄，供给仍充裕IPO影响暂时不大

路透上海4月13日 - 中国银行间市场周一主要回购续跌；不过随着新股发行的开始，七天期回购加权利率早盘仅微降，较4月以来动辄逾10个基点(bp)的跌幅明显收窄。整体来看，目前资金供给仍较充裕，IPO冲击暂时不大。

本周从今日起，沪深两市将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。

北京一银行交易员表示，“今天资金还是宽松的，几个大行都有钱，IPO冲击(暂时)不大。”

她并认为，从一季度MLF等操作情况看，央行维持资金市场稳定的同时，引导利率下行意图十分明显。若资金市场因IPO产生过大波动，料央行会出手扶助。

中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

公开市场方面，一级交易商本周仍可上报逆/正回购操作，以及三个月央票需求。交易员预计，如无意外，明日逆回购操作有望继续现身。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3503 2.3940 -4.37

七天 2.8782 2.8958 -1.76

14天 3.3898 3.4540 -6.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5000 0.5550 +194.50

七天 4.9000 5.2950 -39.50

14天 3.9000 4.1050 -20.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4500 2.5000 -5.00

七天 2.9600 3.0000 -4.00

14天 3.3900 3.4500 -6.00

Shibor

其中:隔夜 2.4050 2.4890 -8.40

七天 2.9490 2.9700 -2.10

三个月 4.7667 4.7821 -1.54