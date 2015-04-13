台湾债市：五年债殖利率平盘附近游走，缺乏新方向指引

路透台北4月13日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一在平盘附近游走。交易商表示，美债变动不大，台债经历上周的长券标售后，测试了殖利率高位，但回头向下的追价买盘谨慎，盘面缺乏新方向指引。

他们指出，五年公债盘初仅在平盘附近整理，整体而言，五年公债的筹码相对安定，在美债的变动不大之下，缺进一步向上的动力；只不过，五年券殖利率虽回头走低至1.0%以下也没有追价的买盘，近期盘势可能僵在这里。

〞前二天追的人赚钱了，...可能走下、走上都有限，〞一位小型票券商交易员说。

美国公债价格上周五在上日走低后反弹，因投资者回补在疲弱的30年期公债标售后建立的空头头寸。美国10年期公债价格 上扬2/32，收益率报1.950%，周四触及逾一周高位。

本地时间10:00，104/6殖利率维持平盘在0.9915%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.96-1.0280%

* 10年公债104/5 ：1.52-1.54%

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