《交易视点》关注中国债市流动性宽松带来的陡峭化机会--中信证券

路透上海4月13日 - 中国中信证券 固定收益部最新周报称，短期利率产品收益率有望受益于流动性充裕而继续下行，但因地方债供给压力仍存、股市屡创新高提升风险偏好，而基本面却仍旧疲弱影响下，长端或将陷入高位震荡，建议交易型机构把握曲线陡峭化机会，灵活操作。

对配置型机构而言，目前长端收益率接近震荡区间上限，是配置的有利时间窗口。

前瞻地看，CPI食品价格环比如期回落，而非食品价格环比略低于预期，显示内需仍未现好转迹象，而PPI环比和同比增速依然处于负值区间，通缩压力不减。

政策方面，央行春节后四次下调逆回购利率共计40个bp，并且在一季度通过中短期借贷便利投放流动性共计5400亿元，显示在通缩压力较大、实体经济实际融资成本依旧偏高的情况下，央行通过价格引导以及提高流动性充裕程度带动广谱利率下行的意图。

**3月通胀符合预期，短期上行压力有限**

3月份CPI同比增速较上月持平于1.4%，基本符合我们和市场预期，CPI环比增速为-0.5%，其中食品价格环比下跌1.6%，非食品价格环比持平。食品价格环比下跌符合季节性规律，2001-2014年春节在2月份的年份，3月份食品价格环比均值为-1.6%。

食品方面，一方面，春节过后居民对部分鲜活食品需求减少，导致蛋类、水产类和肉禽类的价格环比下降，另一方面，气温转暖有利于鲜菜的生产和运输导致鲜菜价格环比下降较多。

非食品方面，一方面，春节过后务工人员陆续返城，部分服务价格出现回调；另一方面，长假过后出行人数明显减少，交通和旅游价格回落。

3月份PPI环比跌幅从上月0.7%显着收窄至0.1%，同比小幅回升0.2个百分点至-4.6%。

具体来看，石化链条工业品价格由降转升，是PPI环比跌幅收窄的主要贡献。季调之后PPI环比跌幅为0.4%，相比0.1%的跌幅更为显着，显示随着生产开工进入旺季，3月份工业产品价格通常季节性回升，而从今年的回升力度来看内需仍然偏弱。

前瞻地看，由于货币增速和经济增速持续下滑，通胀上行压力有限，未来仍有下滑风险。如果宽松政策没有及时跟进，预计4月份CPI同比增速相对平稳，但5月份之后CPI将再次降至1%附近，PPI低位运行的可能性较大。(完)