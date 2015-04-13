全球商品：马来西亚棕榈油5月之前料在每吨2,100-2,300马币--Mistry

* 预计5月之前棕榈油价格波动区间在每吨2,100-2,300马币

* 随着库存和产量上升，2015年下半年或跌至1,900马币，

* 大豆价格或跌破每蒲式耳9美元

* 食用油总需求增幅料将低于前次预估

路透4月13日 - 著名植物油分析师Dorab Mistry周一表示，预计5月之前棕榈油价格波动区间在每吨2,100马币(573美元)-2,300马币；由于生物燃料需求疲弱及消费迟缓，这一预估较前次预估下调了16%之多。

马来西亚指标棕榈油期价 今年已下跌逾6%；原因是其他油籽作物刷新丰产纪录以及原油价格疲弱，损及食品和燃料行业对棕榈油的需求。

Mistry上月表示，今年棕榈油价格表现将一分为二：5月之前将因库存和产量下降而上涨至每吨2,500马币，但随着7月产量上升，随后将降至大约每吨2,000马币。

但由于印尼生物柴油政策未按时实施，加之中国和印度等主要买家减少采购，棕榈油价格涨势受到致命打击。

棕榈油价格目前略高于2,100马币，上周下跌近3%，自3月初以来累计下跌约10%。

Mistry表示，大豆或跌破每蒲式耳9美元，在2015年美国大豆丰收的情况下还将进一步降至8美元。

Mistry将今年全球食用油需求增幅预期下修至300万吨，之前的预估值为350万吨，并预计生物柴油需求将下降100万吨。(完) (编译 王颖；审校 张荻)