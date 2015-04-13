重发-投行观点：中国央行应增加购买政府债券，但并非严格意义量化宽松--中金

(重发以修正第一段"顶级投行"的措辞)

路透北京4月13日 - 中国知名投行--中金公司最新宏观专题报告认为，中国财政部提出地方债券置换方案，而央行需要重构其资产负债表、提高对国内资产的持有比例，为促进基础货币投放的主要渠道从外汇购买转向国内操作，应增加国内证券特别是政府债券的现券购买。

中金首席经济学家梁红在《央行能否在地方债务重组中发挥作用？》报告中强调，中国政策利率目前仍然居高不下，央行即便参与地方政府债务置换，仍属常规操作，并非严格意义的量化宽松，而且其资产购买也不太可能达到美联储非常规操作的量级。

但尽管如此，在中国国有部门资产负债表的重组过程中，人民银行能够、应该、而且可能发挥一个更加积极的作用。因外汇流入放缓已然削弱了央行资产负债表扩张的势头，也相应减少了基础货币投放的力度。

中国的债券市场，尤其是国债市场，截至2014年底仅相当于GDP的13.4%，有待进一步发展和扩大。即使全部地方政府债务都已置换为地方政府债券，可流通的中央和地方政府债券总规模也只相当于GDP的37%，远低于国际水平。

目前人民银行所持资产中仅有4.5%为国债，而金融危机前美联储有85%以上是政府债券。另外，央行支持地方债务置换不仅有助于降低政府的融资成本，也有利于央行自身逐步增加对国内政府债券的持有，为公开市场操作储备必要的工具。

如果央行所持政府债券占政府债券市场总规模的比例维持在18%(美国为18.9%)，假设地方政府在五年内完成所有债务的置换，那么人民银行可能每年增持1.14万亿元政府债券。

这样的操作可能被一些评论人士贴上“量化宽松”的标签，但它不仅有利于货币政策的执行，也有助于加快地方债务置换的顺利实施。不过，央行资产负债表重建是一个渐进的过程，所以大幅降低存款准备金率将是今年央行政策调整的重要组成部分。