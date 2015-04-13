更新版 1-中国数据：3月出口萎缩顺差锐减，稳增长政策料快马加鞭

* 3月外贸出口同比大降15%，增速为逾一年低位

* 数据显示内外需疲软，进一步稳增长政策呼之欲出

* 贸易顺差直线下滑，人民币汇率跌至两周低点

* 为刺激出口，有必要增强汇率弹性或引导贬值 (新增评论和数据细节)

撰写 宿泱韫

路透北京4月13日 - 中国3月出口增速降至13个月低位且远逊预期，贸易顺差从纪录高位骤降，即使剔除季节因素后，仍显示经济内外需双双面临风险，稳增长政策须快马加鞭落实，同时人民币汇率可能趋贬。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15%，与路透调查预估的增长12%大相径庭，增速创2014年2月以来最低。3月进口同比下降12.7%。当月贸易顺差30.81亿美元，从前两月逾600亿美元的纪录高位直线跌落。

中金宏观团队认为，今年春节偏晚，3月份有效的工作日天数比去年同期少2天，可以部分解释出口增速下滑。但出口同比增速显着负增长，表明外需所有走弱。而一季度进口同比跌幅创09年下半年以来新低至-17.6%，印证内需疲弱。 “从外贸数据观察，中国经济需求不足的问题没有改观，外需低迷仍在持续，因此经济即将企稳的预期或被证伪。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示。

他认为当前经济下行压力依然很大，进一步出台稳增长措施的必要性没有下降；同时考虑到3月贸易顺差大幅收窄，此前制约人民币波动的因素有所放宽，预计人民币双向波动弹性有望进一步上升，若近期美元指数走强，则人民币可能出现小幅贬值。

海关总署新闻发言人黄颂平在周一的发布会上表示，3月份进出口双双下降主要春节假期的影响。他称国内经济下行压力加大，内需疲弱，进口意愿偏弱影响进口增速。

“未来中国外贸面临形势严峻复杂，实现目标须付出艰苦努力。”黄颂平说道。今年中国政府将外贸增长目标定在6%左右。

海关新闻稿称，3月外贸出口先导指数为38.2，比2月份下滑1.4，预示二季度出口向好仍存在不确定性。

中国副总理汪洋此前表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。

人民兑美元即期 早盘续跌至两周低点；中间价走低并逼近6.14元关口。交易员指出，中国公布3月出口意外疲软导致顺差缩窄，这对市场会有心理预期上的作用，提振购汇需求。

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**更多宽松政策呼之欲出**

尽管外贸数据疲软有季节因素及高基数的影响，但综合一季度外贸数据看，内需没有明显改善，中国经济下行压力较大，稳增长政策需要进一步发力，并在二季度快马加鞭地落实。

中国海关网站数据显示，以美元计的一季度出口增长4.7%，进口下降17.6%。经季节调整后的3月出口同比下降4.8%，进口下降25.5%。

申银万国宏观分析师李慧勇表示，一季度出口增速与全球经济弱增长基本吻合。考虑到二三季度后世界经济可能复苏，加上国务院稳外贸举措逐渐显效，出口会有一定好转，全年仍维持出口增速与GDP同步的判断，即在7%左右。

"目前市场也都认同一季度经济比较烂，稳增长政策需快马加鞭的落实。"他说道。

中国总理李克强近日在东北调研时称，要把稳增长保就业提效益作为紧要之务,有效顶住下行压力,更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间。

浦发银行金融市场部曹阳也判断二季度是政策全面放松的时点。其中出口领域的刺激或在以下几个方面：在市场力量和央行推动下，人民币汇率将趋于贬值，上调美元兑人民币汇率年内高点至6.4。

他预计，国开行、进出口银行回归政策性银行职能后将大幅增加贸易信贷业务，以落实“一带一路”战略，为国内机械、基建、新能源等行业企业“走出去”提供资金支持；商务部、财政部等可能进一步上调出口退税率，以维持出口企业盈利。

中国政府上月底公布推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（一带一路）的愿景与行动，这是对外开放和对外经济合作的总纲领，其中投资贸易合作是重点内容。

国务院周日批复三大政策性银行的改革方案，中国国家开发银行首次明确为开发性金融机构，中国进出口银行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。

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