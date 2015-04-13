香港经济：内地客访港政策收紧为打击水货活动，料削一成旅客--特首

路透香港4月13日 - 中国停止向深圳市居民签发赴港“一签多行”签注之后，香港特区行政长官梁振英周一称，收紧中国内地旅客政策旨在打击水货活动，以2014年旅客基础估计新政策将令旅客数目减少一成。

稍早新华社报导，公安机关即日起停止向深圳市居民签发赴港“一签多行”签注，改为签发“一周一行”签注。公安部出入境管理局负责人表示，政策是中央政府根据香港特区政府的请求而推出的，因赴港旅游人数与香港旅游承载能力的矛盾日益显现。

梁振英向记者表示，鉴于香港的承受能力，特区政府于去年6月向中央政府建议以“一周一行”替代“一签多行”。2014年全年每周来港超过一次的旅客数目459万人次，占深圳户籍居民持一签多行签注来港人士数目的30%，占内地居民来港人数的10%。

“今年来港旅客数目与去年可能会有变化。”他并称，“这次政策针对水货活动，因此要区分每周来港超过一次的水货客，这个政策是有针对性的，就是职业水货客。”

香港反水客等示威活动挫伤内地游客赴港热情，3月初内地赴港旅游团数量暴降约八成。中国政府对内地奢侈浪费的打击亦没有放松迹象，令内地游客转向更远的海外旅游目的地。

梁振英称，新政策筹备一年才能推出，与期间发生的议员在水货购物区拉行李箱示威行动、新界西北地区反水货客等活动令特区政府工作难度增加有关。

新政策将打击内地旅客来港从事水货活动，但遏不了港人从事水货活动。梁振英表示，由政务司司长领导的跨部门工作小组将会继续且加大力度打击水货活动。

梁振英说，香港是一个旅游城市，欢迎世界各地包括内地旅客来港的正常旅游活动，而政府商务及经济发展局及相关部门短期内将推出一系列推广活动以吸引更多旅客来港。

受到收紧访港旅客消息影响，香港主要零售股--莎莎国际 、周大福 等应声下跌，两股今早分别一度挫9%及5%。 （完）