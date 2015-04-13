《独家新闻》开始升息后可能被迫回头的风险已降低--旧金山FED总裁

* 行动时间过早及过晚的风险更加平分秋色

* 当问及开始升息时机，威廉姆斯称将取决于数据

* 决策官员目前将较多焦点放在长期利率路径

路透旧金山4月13日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)向路透表示，随着美国就业市场好转，一旦联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息，某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险，正在逐渐降低。

倘若美联储太早升息，万一发生意外冲击，美联储可能被迫重新回到回旋余地极少的近零利率政策，这项疑虑是美国经济复苏后，美联储仍维持低利率相当一段时间的一个主要理由。威廉姆斯周五晚间接受路透专访时表示，随着这个威胁日益降低，决策官员现在可以把焦点放在规划合适的利率路径，不必那么担心重回零利率政策。这种看法似乎获得愈来愈多美联储官员认同。

“随着时间推进，出现‘这个冲击将逼得我们走回头路’情况的机率似乎变低了，似乎愈来愈低了，”威廉姆斯指出。他是美联储今年10位具有决策表决权的成员之一，外界认为他的立场与美联储主席叶伦非常接近。

“更重要的是，我们真的在考虑一个路径，我们讨论在几年时间内将利率从零上调到正常水准，”他说，呼应了其他几位美联储决策者最近的言论。

“因此，即使经济受到一些不好的冲击，事实上你可能只是讨论将这个路径放得平缓一些，或者说更缓慢地升息。”

**升息、数据和T恤**

为了使这一信息更深入人心，威廉姆斯开始分发自费印制的T恤，上面印着一个指向上方的箭头刺穿电脑屏幕，并写着“货币政策--取决于数据。”

这一口号显示出一种转变，即从担心“过早”升息到聚焦于一个能维持稳步复苏的利率调整方式。从美联储一些最有影响力官员的言辞中，可以看出这种转变愈发明显。

威廉姆斯说，实际上，现在美联储需要考虑等待太久才升息的风险。令人担忧的是，如果经济增长增强引发通胀压力，那么较晚开始升息可能迫使美联储以更大力度来收紧货币政策，并可能造成混乱。

“是早而缓慢，还是迟而急促：这是我们面临的选择，”威廉姆斯称。

诚然，一些决策者仍然认为过早升息带来的风险要高于过迟，其代表人物为明尼阿波利斯联储总裁和芝加哥联储总裁。

分析师上个月将预期升息时间从2015年年中推迟至更晚，此前美联储下调经济展望。不过近期决策者讲话暗示，若未来两个月数据证实就业持续增长，如预期从年初的颓势中反弹，美联储仍倾向于采取行动。

在过去两周，三名美联储理事提出，重要的是长期利率路径，而不是何时开始。联储理事鲍威尔上周在纽约直言，美联储不应等到充分就业和2%的通胀目标胜利在望时，才采取行动。

威廉姆斯表示，随着美国经济接近充分就业，已经不那么需要长期维持近零利率，来冲抵央行面对突发冲击时无法进一步降息的情况。

他还表示，不管首次升息时点在什么时候，利率都应保持在低于中性水准的位置，以帮助美国经济以快于正常水平的步伐增长。为进一步降低失业率和推高通胀率，实施这样的宽松政策是有必要的，在威廉姆斯看来，5.5%的失业率依然太高，而美国通胀率仍低于美联储2%的目标。

威廉姆斯预计美国经济将在6-12个月内实现充分就业，并预计就业市场收紧将开始更广泛地推高薪资和通胀。

美联储官员的言论和3月发布的经济预测表明，大多数决策者准备在6月或6-9月期间升息，但威廉姆斯拒绝给出具体的时点预测。

“6月还远着呢，6月前会有更多数据公布，”他说。“我不会说是6月或是9月。看看这件T恤上印的字吧。”

美联储点阵图：here

美联储鸽派与鹰派官员比例：link.reuters.com/qyv22w