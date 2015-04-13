日本股市：早盘在震荡市况中收平，汽车和保险股下跌

日经指数上周五突破20,000点关口，为2000年4月以来的首次，上周 累计涨2.4%。但此次涨势为时不久，很快投资者便对近期涨幅进行获利了 结。 “在股指突破心理阻力位之后，投资者选择对涨幅落袋为安，安然度 过周末，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itos hima称。 丰田汽车下跌1.2%。该公司股价上月曾触及纪录高位。其他汽车类股 也在下跌：日产汽车 大跌2.4%，该股上月触及2007年11月以来最 高。 保险等其他近期录得涨幅的类股今日也现跌势，东京海上控股 <8766 .T>跌1.3%，日本财产保险 跌1.9%。 分析师称，在美国第一季度公司业绩发布高潮来临前，投资者可能会 继续场边观望。 日本周一早间公布的2月核心机械订单数据好于预期。但该消息并未 给市场带来较大影响。核心机械订单是反映未来六至九个月资本支出情况 的领先指标。 中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13 个月新低。3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下 降11.7%。该数据对市场成交情况的影响也不大。 JPX-日经400指数 跌0.5%，至14,391.50点。(完)