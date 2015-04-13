中国汇市：人民币早盘跌至两周低点，因3月外贸疲软且购汇需求旺

路透上海4月13日 - 人民兑美元即期 早盘续跌至两周低点；中间价走低并逼近6.14元关口。交易员指出，因离岸CNH急贬，且中国公布3月出口意外疲软导致顺差缩窄，在岸汇价快速走弱。

他们并表示，最近港股、B股表现强劲，市场购汇热情高涨激发购汇盘持续发力；从技术角度分析，上周人民币汇率触及6.19元附近阻力之后，市场已经接受该区间是短期高点的看法。

“目前市场总体美元买力较足，购汇需求现在又显现出来了，”一城商行交易员表示，“还有今天公布的3月海关进出口数据太差了。”

该交易员称，3月进出口同比增速双双下降，贸易顺差大幅收窄，这对市场会有心理预期上的作用，提振购汇需求。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低。3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，考虑到3月贸易顺差大幅收窄，此前制约人民币波动的因素有所放宽，预计人民币双向波动弹性有望进一步上升。若近期美元指数 走强，则人民币可能出现小幅贬值。

北京时间10:58，人民币兑美元即期报6.2141元，上日收报6.208元。盘中触及6.2165的3月30日以来新低。今日人民币兑美元中间价 为6.1395元，上日中间价为6.137元。

全球汇市方面，欧元周一早盘处于守势，欧洲央行(ECB)刺激计划压低欧元区利率，加上外界担心希腊和债权人有关为希腊提供更多资金的谈判，都令欧元承压。FRX/CN

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3265/6.3315，上日尾盘为6.3275。

北京时间10:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2254/6.2274元，上一交易日尾盘报6.2168元。