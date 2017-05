路透首尔4月13日 - 韩国股市周一盘中升至近四年新高,因预期全球 资金将持续流入新兴市场;券商股引领大盘涨势。 0240GMT,韩股综合股价指数 上涨0.1%至2,090.42点,稍早一 度触及2,095.75点,为2011年8月2日以来盘中新高。 “新兴市场可能持续享有资金流入,因目前全球流动资金充裕,”KD B Daewoo Securities分析师Han Yo-seop表示。 外资仍强势买进韩国股票,盘中买超金额达1,450亿韩元(1.3236亿美 元),这已是连续第五个交易日买超。 证券股 上涨超过4%,Golden Bridge Investment and Securi ties Co Ltd 飙升14%,Hanyang Securities Co Ltd <00175 0.KS>狂涨13%。(完)