标题新闻：西班牙左翼政党“我们可以”(Podemos)目前支持率以微弱优势领先--民调

标题新闻：英国各政治党派同意暂停为6月8日大选进行的拉票活动，此前曼彻斯特发生爆炸案
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/24 7 2.45% 1,100 2017/5/24 14 2.60% 100
路透上海5月23日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(25日)招标增发总额不超过90 亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、三年和五年。 上述债券为该行今年第六期 、第七期 和第四期<CN170 304=CFXS>的增发债，票面利率分别为3.79%、4.37%和4.05%。 具体发行条款如下： 2017年第6/7/4期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 均为30亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 5月25日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 5月26日 起息日 1年：2017/5/8；3年：2017/