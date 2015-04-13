标题新闻：西班牙左翼政党“我们可以”(Podemos)目前支持率以微弱优势领先--民调

中国新债：进出口行周四将招标增发至多90亿元三期债，期限1/3/5年

路透上海5月23日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(25日)招标增发总额不超过90 亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、三年和五年。 上述债券为该行今年第六期 、第七期 和第四期<CN170 304=CFXS>的增发债，票面利率分别为3.79%、4.37%和4.05%。 具体发行条款如下： 2017年第6/7/4期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 均为30亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 5月25日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 5月26日 起息日 1年：2017/5/8；3年：2017/