中国新债：农发行本周四招标发行至多200亿元三期债，期限一、三和七年

路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于本周四(16日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述一年、七年期债为该行今年第三期 、第四期 固息债增发，票面利率分别为3.68%和3.93%；三年期为该行今年第九期新发债。具体发行条款如下：

2015第三期、第四期增发债和第九期新发债

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首场招标规模上限 1年：60亿元；3/7年：70亿元

期限/计息方式 1/3/7年固息

招标时间 4月16日上午10:00-11:00

招标方式 1/7年：单一价格中标(荷兰式)；3年：单一利率中标（荷兰式）

缴款日 4月22日

起息日 1/7年：2月27日；3年：4月22日

发行期 4/17-4/22

上市日 1年：4月24日；3/7年：4月28日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；7年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/曾祥进)