欧洲经济指标预测--4月14日-4月21日****

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月13日当周 4月14日(二) 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.1% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.0% +2.0% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0830 英国CPI(较前月) 3月 +0.2% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0830 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 3月 -0.5% +0.2% (较上年同期) -13.5% -13.5% 产出物价(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -1.8% -1.8% 核心产出(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.2% 4月15日(三) 0600 德国CPI(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.3% HICP(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国HICP(较前月) 3月终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) 持平 -0.3% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 2月 顺差211 顺差79 1145 欧洲央行利率决定 4月 -- 0.05% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正15 正14 4月16日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.6% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差2.19 4月17日(五) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3% 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余82 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余294 盈余294 直接及证券投资(亿欧元) -- 流出248 0830 英国请领失业金人数(千人) 3月 减少29.5 减少31.0 按ILO标准计算的失业率 截止2月的三个月 5.6% 5.7% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.8% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.7% +1.6% 0900 欧元区HICP(较前月) 3月终值 +1.1% +0.6% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品与能源的HICP(较前月) 3月 +1.3% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.7% 4月20日当周 4月20日(一) 0600 德国PPI(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- -2.1% 4月21日(二) 0900 德国ZEW景气判断指数 4月 -- 正54.8 ZEW现况指数 -- 正55.1 (完)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透香港5月12日 - 中国交通银行周五称，旗下投行分支交银国际以接近招股价区间低端定价，香港首次公开发售（IPO）集资17.87亿港元。