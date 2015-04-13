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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 07:18 BJT

****欧洲经济指标预测--4月14日-4月21日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    4月13日当周
    
    4月14日(二)
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                    3月        --        +0.5%
                              (较上年同期)                           --        -2.1%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月终值    +0.1%       +0.1%
                                  (较上年同期)                     -0.1%       -0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +2.0%       +2.0%
                                       (较上年同期)                -0.1%       -0.1%
    0830 英国CPI(较前月)                                  3月      +0.2%       +0.3%
                (较上年同期)                                        持平        持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.3%       +0.5%
                              (较上年同期)                         +1.0%       +1.0%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)               +0.3%       +0.5%
                                            (较上年同期)           +1.0%       +1.0%
    0830 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 
                                                          3月      -0.5%       +0.2%
                                      (较上年同期)                -13.5%      -13.5%
                              产出物价(较前月)                     +0.2%       +0.2%
                                      (较上年同期)                 -1.8%       -1.8%
                              核心产出(较前月)                     +0.1%       +0.1%
                                      (较上年同期)                 +0.1%       +0.2%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                           2月      +0.4%       -0.1%
                       (较上年同期)                                +0.7%       +1.2%
    
    4月15日(三)
    0600 德国CPI(较前月)                               3月终值     +0.5%       +0.5%
                (较上年同期)                                       +0.3%       +0.3%
             HICP(较前月)                                          +0.5%       +0.5%
                 (较上年同期)                                      +0.1%       +0.1%
    0645 法国HICP(较前月)                              3月终值     +0.7%       +0.7%
                 (较上年同期)                                       持平       -0.3%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)            2月     顺差211      顺差79
    1145 欧洲央行利率决定                                4月         --        0.05%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                3月        正15        正14
    
    4月16日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                     3月         --        -1.4%
                            (较上年同期)                             --        -3.6%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    2月         --     顺差4.52
               全球贸易收支(亿欧元)                                  --     顺差2.19
    
    4月17日(五)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                        2月         --        -0.3%
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)              2月         --       盈余82
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                        盈余294     盈余294
               直接及证券投资(亿欧元)                                --      流出248 
    0830 英国请领失业金人数(千人)                        3月    减少29.5    减少31.0
             按ILO标准计算的失业率                 截止2月的三个月  5.6%        5.7%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)                +1.8%       +1.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)              +1.7%       +1.6%
    0900 欧元区HICP(较前月)                            3月终值     +1.1%       +0.6%
                   (较上年同期)                                    -0.1%       -0.1%
               扣除食品与能源的HICP(较前月)              3月       +1.3%       +0.5%
                                   (较上年同期)                    +0.6%       +0.7%
    
    4月20日当周
    
    4月20日(一)
    0600 德国PPI(较前月)                                 3月         --        +0.1%
                (较上年同期)                                         --        -2.1%
    
    4月21日(二)
    0900 德国ZEW景气判断指数                             4月         --       正54.8
             ZEW现况指数                                             --       正55.1     (完)
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