欧洲经济指标预测--4月14日-4月21日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月13日当周 4月14日(二) 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.1% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.0% +2.0% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0830 英国CPI(较前月) 3月 +0.2% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0830 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 3月 -0.5% +0.2% (较上年同期) -13.5% -13.5% 产出物价(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -1.8% -1.8% 核心产出(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.2% 4月15日(三) 0600 德国CPI(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.3% HICP(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国HICP(较前月) 3月终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) 持平 -0.3% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 2月 顺差211 顺差79 1145 欧洲央行利率决定 4月 -- 0.05% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正15 正14 4月16日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) -- -3.6% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差2.19 4月17日(五) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3% 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余82 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余294 盈余294 直接及证券投资(亿欧元) -- 流出248 0830 英国请领失业金人数(千人) 3月 减少29.5 减少31.0 按ILO标准计算的失业率 截止2月的三个月 5.6% 5.7% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.8% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.7% +1.6% 0900 欧元区HICP(较前月) 3月终值 +1.1% +0.6% (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品与能源的HICP(较前月) 3月 +1.3% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.7% 4月20日当周 4月20日(一) 0600 德国PPI(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- -2.1% 4月21日(二) 0900 德国ZEW景气判断指数 4月 -- 正54.8 ZEW现况指数 -- 正55.1 (完)