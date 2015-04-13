《投资焦点》英国大选后若现政治僵局，仍可能让英镑投资者措手不及

《全球汇市》美元/日圆小跌脱离八周高点，关注美国经济数据

* 美元兑日圆小幅下滑，在八周高位下方交投 * 焦点在美国数据以及经济成长动能 * 新西兰元仍处守势，上日下跌 路透新加坡5月12日 - 美元兑日圆周五在八周高点下方交投，短期焦点在美国即将公布的经济数据是否会进一步助涨美元。 美元兑日圆 下滑0.1%至113.70，已从5月10日所及八周高位114.38回落。 不过，美元本周仍上涨0.8%，在自法国总统大选首轮投票开始以来的三周中累计上扬超过4%，日圆却下滑，因投资者的避险意愿下降。 “美元兑日圆的支撑意外良好，市场似乎看法非常乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 山本雅文称，尽管美国经济增长第一季表现疲弱后在第二季或有所改善，但增速可能仍困在2%以下。 分析师表示，围绕美国经济增长动能的不确定性，以及特朗普意外将FBI局长科米解职的政治余波影响，可能会限制近期美元的涨幅。 外界担心，美国政坛的最新风暴，有可能阻碍特朗普政府实现税改及刺激措施的能力。 “美元/日圆大概会在11