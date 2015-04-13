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市场报道 | 2015年 4月 13日 星期一 15:37 BJT

《投资焦点》英国大选后若现政治僵局，仍可能让英镑投资者措手不及

不过一些人称，担忧过度了。

“已经经历过一次，花费了五天时间，这略微形成了一个新的预期，那就是如果花费数天甚至更长的时间，天也不会塌下来。在2010年以前，即使花费五天时间也是不多见的，”Institute for Government的成员Akash Paun说。

在大选结果公布到5月27日之间，各政党将有三周左右的时间进行协商。5月27日，伊丽莎白女王计划安排新政府准备的一项立法议程。

在长达五天的讨论后，议会对计划的投票将测试是界政府的实力。

如果遭到议会的否决，反对党将有机会尝试组建有望赢得议会信任投票的新政府。如果再次失败将可能导致重新选举。

分析师警告称，选举程序持续的时间越长，急于对冲风险敞口的投资者将更多，英镑也可能变得更弱。

“市场对选举的预期一直是带上乐观情绪的，”南非标准银行的Barrow说。(完) (编译 王丽鑫/郑茵/蔡美珍/杜明霞/秦德兴; 审校 王洋/王颖)
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