《投资焦点》英国大选后若现政治僵局，仍可能让英镑投资者措手不及

标题新闻：新加坡3月零售销售较上年同期增长2.1%，受加油站销售活动支撑
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不过一些人称，担忧过度了。
“已经经历过一次，花费了五天时间，这略微形成了一个新的预期，那就是如果花费数天甚至更长的时间，天也不会塌下来。在2010年以前，即使花费五天时间也是不多见的，”Institute for Government的成员Akash Paun说。
在大选结果公布到5月27日之间，各政党将有三周左右的时间进行协商。5月27日，伊丽莎白女王计划安排新政府准备的一项立法议程。
在长达五天的讨论后，议会对计划的投票将测试是界政府的实力。
如果遭到议会的否决，反对党将有机会尝试组建有望赢得议会信任投票的新政府。如果再次失败将可能导致重新选举。
分析师警告称，选举程序持续的时间越长，急于对冲风险敞口的投资者将更多，英镑也可能变得更弱。
“市场对选举的预期一直是带上乐观情绪的，”南非标准银行的Barrow说。(完) (编译 王丽鑫/郑茵/蔡美珍/杜明霞/秦德兴; 审校 王洋/王颖)
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* 美元兑日圆小幅下滑，在八周高位下方交投 * 焦点在美国数据以及经济成长动能 * 新西兰元仍处守势，上日下跌 路透新加坡5月12日 - 美元兑日圆周五在八周高点下方交投，短期焦点在美国即将公布的经济数据是否会进一步助涨美元。 美元兑日圆 下滑0.1%至113.70，已从5月10日所及八周高位114.38回落。 不过，美元本周仍上涨0.8%，在自法国总统大选首轮投票开始以来的三周中累计上扬超过4%，日圆却下滑，因投资者的避险意愿下降。 “美元兑日圆的支撑意外良好，市场似乎看法非常乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 山本雅文称，尽管美国经济增长第一季表现疲弱后在第二季或有所改善，但增速可能仍困在2%以下。 分析师表示，围绕美国经济增长动能的不确定性，以及特朗普意外将FBI局长科米解职的政治余波影响，可能会限制近期美元的涨幅。 外界担心，美国政坛的最新风暴，有可能阻碍特朗普政府实现税改及刺激措施的能力。 “美元/日圆大概会在11
路透5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，泰舍实业股份 有限公司68亿台币(2.24亿美元)四年半项目融资交易的额度分配已明确。 这笔融资用于支持该公司在台北新庄区的一个住宅地产项目。 台湾银行、台湾中小企业银行与台湾合作金库商业银行为牵头行兼簿 记行。合作金库还担任额度代理行。 该贷款分为两部分：A部分40亿台币用于购买土地，B部分28亿台币用 于一地产项目。A、B部分贷款利率分别较一年期邮政储蓄利率加码200和2 25个基点。 最高级别的前端费为35基点。协议签约将在6月完成。 土地和地产项目将构成担保品，借款方董事长杨岳修任担保人。贷款 偿还进度将取决于项目的销售进展情况。 额度分配结果如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 台湾合作金库 2,000 台湾银行 1,400 台湾中小企业银行 1,400 参贷行 全国农业金库 500