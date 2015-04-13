《交易视点》离岸人民币债券二季度迎来配置窗口--中信证券

路透上海4月13日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，随着人民币国际化的加速推进，困扰CNH市场的流动性紧张问题在二季度预计会逐步改善，离岸人民币债券在二季度迎来较好的配置窗口。

一方面，建议适度配置短久期金融债和高等级债券，博弈曲线增陡的可能性；另一方面，仍建议配置信用资质较好、收益率具有比较优势的未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券，以及券商债券等。

相对于国内相关债券的收益率水平，上述离岸人民币信用债更具配置价值。

**离岸人民币债券更具配置价值**

从境内外收益率比较看，目前离岸人民币国债和高等级债券仍较在岸同类债券有吸引力。例如，三年期国债收益率仍较在岸国债高40bp，离岸万科债较国内的万科MTN也要高30bp。

因此，在4月初的香港客户拜访中我们也了解到，外资机构对国内债券市场的投资热情在一季度有明显降温，多数投资者认为在目前的收益率水平下，离岸人民币债券更具配置价值。

中债登公布的最新债券托管数据也印证了这一点，3月份境外机构首次净减持国内国债和政策性金融债。

**国内救市，离岸房地产券价上涨**

3月30日，人行、住建部和银监会联合下发通知，首套房最低首付比例降至20%，二套房（未结清购房贷款）的首付比例下调为40%。与此同时，财政部和税务总局也联合发文，将个人售房免征营业税的门槛从5年下调至2年。

受到国内房地产救市政策提振，过去两周离岸人民币房地产债券价格普遍大涨。与此同时，4月以来，离岸人民币市场流动性和人民币汇率均有好转迹象，高等级债收益率因此也有小幅下行。

**人民币资金大举南下**

3月末证监会放开公募基金通过港股通投资港股后，国内资金大举南下，港股通成交大幅放量，4月8-9日连续两天港股通额度都被全部用尽。

同时，其他流入香港的人民币资金通过“人民币兑美金、美金兑港币”的交叉盘方式购入港币，以便在港股上率先抢筹。

因此，“人民币兑美金”导致人民币兑美元小幅走贬。但与此同时“美金兑港币”使得港币升值压力加大，为维持港币兑美元的联系汇率制度，香港金管局分别在4月9日和10日抛售31亿港元和245亿港元，以平抑港币汇率。(完)