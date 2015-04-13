《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月13日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *山东山水 90 20 7 4/14簿记建档 招商银行 AA+(中诚信)4/16 4/17 水泥集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *江苏沙钢集团 125 10 9 4/14簿记建档 农业银行 AA+ 4/15 4/16 ======================================================================================= *大唐集团 500 50 7 4/14簿记建档 中国银行 AAA 4/16 4/17

浦发银行 ======================================================================================= *华立集团 20 3 9 4/14簿记建档 中国银行 AA(新世纪资信)4/16 4/17

兴业银行 AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *亚邦投资 5.6 3 12 4/16簿记建档 民生银行 AA- 4/17 4/20 控股集团 ======================================================================================= *国信证券 82 20 3 4/16招标 招商银行 AAA 4/17 4/20 (最高发行余额) ======================================================================================= 鹏鹞环保 5.6 3 12 4/13-4/14簿记 招商银行 AA- 4/15 4/16 ======================================================================================= 漳州市 5 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+(东方金诚)4/15 4/16 九龙江集团 AA(联合资信) ======================================================================================= 中国建筑 15 5 12 4/14簿记建档 兴业银行 AA+ 4/15 4/16 第八工程局 ======================================================================================= 金城集团 6 3 12 4/14簿记建档 招商银行 A+ 4/15 4/16

(中航机电系统提供担保) ======================================================================================= 新疆中泰集团 30 10 12 4/14簿记建档 国开行 AA 4/15 4/16 ======================================================================================= 瑞银证券 10 4 3 4/15招标 招商银行 AA 4/16 4/17

(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 久泰能源 8 4 12 4/15簿记建档 建设银行 AA- 4/16 4/17 内蒙古公司 ======================================================================================= 江苏苏通大桥 10 10 12 4/16簿记建档 招商银行 AA 4/17 4/20 ======================================================================================= 中建投租赁 9 4 12 4/17簿记建档 民生银行 AA 4/20 4/21 ======================================================================================= 河北建设 30 15 12 4/17簿记建档 交通银行 AAA 4/21 4/22 投资集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国化工集团 50 25 永续中票 4/20簿记建档 中信银行 AAA 4/22 4/23

工商银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 电科院 4.3 2 3 4/14簿记建档 光大银行 AA- 4/15 4/16 ======================================================================================= 亿利资源集团 60 20 3 4/15簿记建档 建设银行 AA 4/16 4/17 ======================================================================================= 云南城建 20 10 永续中票 4/17簿记建档 南京银行 AA+ 4/20 4/21 投资集团 (第3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息赎回) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)