《交易视点》中国转债跟涨能力料恢复，投资者可持券待涨--中金

路透北京4月13日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，资金股市涌入趋势不改，以及政策预升温，银行等权重股将继续推升股市上行。而转债“僧多粥少”格局难改。转债估值在上周大幅压缩之后，跟涨能力将明显提升。整体来看，短期建议投资者持券待涨为主。

报告维持“终点难惊喜，过程不放弃”判断，更多是个券和轮动机会的把握。

板块上，资金涌入的同时，也开始寻找H股和B股等新的估值洼地，这种资金流动对蓝筹股偏正面，对高估值的中小盘股会有压制。此外，招行推出员工持股机会、政策预期、中证500股指期货上市、股指期货放开单账户投机交易持仓限额等对蓝筹股均偏正面。

转债本身来看，4月底前合计有近50亿元转债将迎来赎回登记日，择券空间和可操作余地大为降低。在以持券待涨为主同时，可对民生、歌尔、深机、吉视等品种尝试增持，浙能转债面临的电价调整风险也在上周得以释放。

歌华、深机、齐峰等转债具有转股后持有正股的价值。最后，天士力、澳洋顺昌正股及打新机会仍值得继续关注。

**转债跟涨正股能力将明显有所恢复**

从转债市场看，需求端，热情仍较高，但缺少着力点。其中纯债基有一定的赎回压力，今年业绩表现乏善可陈，不少持有者转向收益更具吸引力的股市或打新。

供给端方面，投资者的问题集中在转债发行速度为何如此慢？我们的理解是，从审批来看，传统可转债包括可分离交易转债的审核工作由证监会发行部负责，与股权融资共用一个审批通道。

而公开发行可交换债审核工作由债券部负责。从以往的经验来看，制约转债发行的一个最重要的因素就在于审批效率，从拟发行到转债上市往往要经过6个月左右的时间。尤其是，在IPO加速的背景下，股权融资通道拥挤，也会进一步降低转债的审批速度。

这反过来又导致发行人由于担心审批效率而放弃转债融资，从而导致发行意愿的下降。股价不涨转债就要到期还本的特点决定了其对发行人的业绩等有天然的约束，不应等同于股权融资。期待注册制之后的机制改进。有投资者戏言，本来是“股市吃肉，转债喝汤”，现在碗都要被砸了。

澳洋顺昌、天士力等新券何时会发行？转债在过会之后还要拿到发行批文才能启动发行。此外，年报披露后还要先补充年报信息。

而根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。

澳洋顺昌已经完成业绩分配，天士力发行人为非上市公司，均不受后者的约束。只待拿到批文，发行时间预计还需稍作等待。我们重申转债融资的最佳时期到来，但二季度供给仍较少。除天士力、澳洋顺昌之外，航天信息、蓝色光标、招商地产、太保EB等有可能在二季度得以发行；

说好的转债跟涨股市哪去了？实际上，我们在年度策略中就提出了今年转债市场稀缺时代路线图。在第二阶段，年初至今并还要延续一段时间，“股市吃肉，转债喝汤”。不幸的是，转债高估值大幅透支转债未来表现，“终点难惊喜，过程不放弃”，弹性大幅下降。

这一阶段是高估值面临正股走势的验证期。而赎回压力导致转债价格向平价水平快速收敛，丧失了以时间换空间的能力。而且“拍卖市场”导致投资者结构单一且流动性变差。

目前市场仍处于年初开始以来的第二阶段，转债市场系统性机会减弱，择券空间和可操作性大为降低，但性价比仍略好过纯债，重在个券和板块轮动机会。

近日的转债估值压缩为那般？我们前期曾提醒投资者《跟涨能力将降低》。而上周，股指上涨4.4%，而转债反而下跌2.8%，估值快速压缩。

主要源于如下因素：4,000点加股市震荡导致市场情绪回落；一级债基有赎回；诸多面临赎回压力品种相对正股滞涨甚至逆正股调整带来不良示范效应；投资者日渐单一，一旦调整，承接力量较差，带来深度调整。

我们在4月份转债调查当中也曾提醒投资者，转债估值将出现内部分化，不过近期次新券的跌幅稍超预期。考虑到后续供求失衡更为严重，股市预期短期扰动增加但未逆转，估值风险大为降低。随着溢价率的压缩，转债跟涨正股能力将明显有所恢复。

**拜访投资者情况反馈**

我们在过去两周拜访了诸多投资者，诸多感想愿与投资者分享如下：

大类资产篇：1、一句话的感受就是：债券投资者身在曹营（债）心在汉（股）；

2、大类资产排序上，市场在两周前就已经形成了非常一致的预期：股市>打新>转债>信用债>利率债。我们戏言，股市是正餐，打新是甜点（我们去年提出该说法），转债捎带喝点股市的汤，信用债是清水，但有票息价值，利率债分歧相对较大。

我们在去年11月份就已经判断“股债双牛”已经过去，而进入“股债相争”阶段，上半年是“股牛债不熊”，债市开始进入上有顶、下有底的交易年；

3、本轮股市上涨的逻辑究竟是什么？我们认为本轮权益牛市的两条主线：股市成为解决资产负债表、国企改革、鼓励创新、兼并重组等多方面症结的关键因素。欲先取之必先予之；金融资产结构重构与居民财富再配置。

而随着赚钱效应的出现，“上涨就是上涨的理由”，羊群效应引发的资金涌入已经成为驱动股市上涨的最重要因素。股市行情在过去经历了三次加速期，目前仍有宣泄机会。此后，资金流入放缓，进入“水多加面”阶段，加上热点扩散，宽幅震荡阶段可能将来临，但大趋势未逆转；

4、打新是不是可以看作债市的另一种“非标”？某种程度上如此，比如带来配置资金的分流，以及资金面的扰动（一般存款转为保证金存款等）。但区别也显而易见，比如：打新本身不创造货币，不会带来M2扩张。

而非标派生货币，在2013年更是引发M2超目标，从而引发央行货币政策的趋紧；股市走牛、打新带来资金脱实向虚，用于金融交易而非实体生产的货币数量减少，对经济短期影响可能反而负面。而非标不同，融资大部分用于基建等投资，对经济的拉动作用立竿见影；打新的“节奏感”更强，每月一次对资金面的扰动比非标更明显；

5、股市走牛对经济的影响如何？股市是宏观经济的晴雨表，股市受宏观经济的影响，反过来也影响宏观经济。但这一次走牛显然不是典型的业绩增长驱动的牛市。

短期看，如上述，股市打新带来资金脱实向虚，用于生产、消费的资金减少，虚拟经济繁荣也打击了实体投资热情和工作效率，反而对短期经济增长有负面作用。而随着时间的推移，需要关注IPO加速、再融资涌现以及股市财富效应所带来“反哺实体”的可能性。

直接融资相比间接融资对创新的激励更明显，更容易解决中小企业融资难的问题。而股市的财富效应，未能得到实证的有效验证。股市具有财富再分配效应，而高收入者的消费倾向往往不及低收入者，股市经历牛熊轮回之后反而可能降低了总体消费倾向。

**个券点评**

1、关注正股驱动+估值验证+赎回条款约束，相比一季度侧重中小盘品种，二季度更偏均衡配置；

2、权益市场大趋势没有终结的情况下，低价是王道；

3、具体品种上，民生、浙能等β品种将跟随正股底部抬升，135元大胆增持，140元附近仍可持有，进入145-150元区域关注兑现机会。宝钢EB将成为刚性资金底仓品种，估值难压缩，但流动性将大减。看好歌尔、深机转债，而格力、电气、洛钼、齐峰、吉视适量配置。停牌中通鼎有复盘补涨潜力。

热点个券方面，浙能转债：业绩并不靓丽但符合预期，电价下调时点略早，风险有所释放。转债仍以Beta属性为主，适量持有，临近赎回触发须注意转股压力；

深燃转债：一季度业绩不佳，转债月底迎来赎回登记日，缺少操作空间；深机转债：业绩指标继续高歌猛进，正股仍呈上行趋势，转股后仍具备持股价值。

条款跟踪：歌华、冠城发布赎回公告，本周海运、齐翔、齐峰大概率触发赎回，4月底前合计有近50亿元转债将迎来赎回登记日。

**市场回顾**

上周股市振幅加大，上证综指累计上涨4.4%，H股、B股等估值洼地表现令人瞠目。创业板则巨幅震荡，全周仍上涨1.6%。转债正股表现明显不及股指，平价指数涨幅为2.47%，转债指数却大跌2.8%。个券方面，海运、恒丰及深机转债涨幅居前，其他个券多数下跌。(完)