中国金融：两政策银行解读改革方案，国开行将分账管理政策和商业业务

路透北京4月13日 - 中国国务院周日批复三家政策性银行改革方案后，国家开发银行 和进出口银行均召开内部会议进行解读。多位国开行人士周一向路透表示，国开行今早召开全系统大会，称未来将政策性业务和商业性业务分账管理。

进出口行今日亦称，将对自身的政策性功能进行强化，使该行在服务国家战略上发挥更加重要的作用。

“抓住‘一带一路’等战略带来的重大业务发展机遇，在有效控制风险的前提下加快业务创新发展，充分发挥政策性金融在稳增长、调结构、支持外贸发展、实施‘走出去’战略中的功能和作用。”进出口行董事长胡晓炼称。

中国国务院稍早批复三大政策性银行的改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构，进出口行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。

国开行人士表示，把政策业务和商业业务分账管理是深化改革方案的要求，界定业务的范围；明确开发性金融的定位后，国开行不会简单回归政策性银行，但分账后商业性业务的发展还有待观察。

根据批复的深改要求，国开行将合理界定业务范围，不断完善组织架构和治理结构，明确资金来源支持政策，合理补充资本金，强化资本约束机制，加强内部管控和外部监管等。