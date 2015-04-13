更新版 1-台湾证券：金管会称台股证交税税率高，委托中研院研议交易成本

* 委托中研院研议台股交易成本

* 今年来复委托每日成交金额仍小

* 外资至8日累计净汇入1,996.4亿美元 (新增金管会主委更多评论)

路透台北4月13日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，预估今年台股日均量约1,200-1,300亿台币，扬升方案推出后成交量会适度增加；但不可否认台股证交税税率为千分之三算高，也是影响成交量的原因之一。已委托中央研究院研议总体交易成本，预计8、9月间将与财政部相关部会讨论。

他在立法院财委会受访时并指出，香港、新加坡证交税税率都是千分之二，税率千分之三的非常少，仅有英国、爱尔兰证交税税率是千分之五，就整个亚洲周边国家来看，证交税税率千分之三算是相对比较高。

“(台股交易成本)评估报告是年底出来，研议过程中会邀请相关单位参加。”他说。

此外，市场担心沪港股市飙涨将排挤台股资金，不过曾铭宗表示，外资累计至上周三(8日)净汇入金额约1,996.4亿美元，外资仍持续汇入。

他并提到，今年以来专业投资人透过复委托投资陆股日均量仅有2-3亿台币，金额仍相当小，没有大幅增加的情况，证期局已请投信业者留意投资风险。

金管会4月初公布，外资及陆资于今年3月净汇入约14.38亿美元，连续三个月净汇入，外资总累计净汇入金额达1,994.52亿美元，续创历史新高。

至于台股表现，曾铭宗称，台股补涨行情要看市场机制，目前台股本益比15.72倍还在合理水准，且股息殖利率相对比其他国家高，上市柜公司表现算相当好。

当地媒体经济日报周一指出，陆股、港股热，金管会盯上投信基金透过沪港通投资大陆股票的操作模式，上周四发函要求所有投信业者，必须采取控管额度限制风险、确保基金持股部位保密及在公开说明书揭露等三大措施。