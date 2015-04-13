投行观点：美银美林下修香港今年零售跌幅预测，因内地个人游政策调整

路透香港4月13日 - 中国内地周一起调整深圳＂一签多行＂来港个人游政策，投行美银美林发表报告认为，改为＂一周一行＂预期将对本地零售销售有230点子的负面影响，因此将今年香港零售销售按年跌幅预测由此前的3.5%下修至5.8%。

不过报告同时指出，相信新措施带来的实际影响或较小，因虽然来港次数减少，但旅客或会增加每次消费额；且近日港股上扬带来财富效应，或刺激本地居民消费，从而抵销内地旅客消费额下跌的影响。

公安部出入境管理局今天稍早公布，由即日起停止签发深圳户籍居民来港＂一签多行＂的签注，改为采用深圳户籍居民来香港＂一周一行＂的签注。此举料将打击目前活跃于新界北区的水货活动。由于水货活动日益频繁，严重影响北区居民正常生活，惹起社区的不满。

美银美林表示，由于现有＂一签多行＂签注仍然有效，政策修改只影响办理新签注人士，因此料可能要在数个月后才看到新措施带来的负面影响。

该行并指，对本地零售销售的实际影响可能较估计为少，因为受影响的内地旅客或会因为减少来港次数，因而每次消费额会有所提高。此外，近日香港股市大涨，在财富效应带动下，本地居民的消费或会增加，从而抵销影响。

该投行估计，整体旅客占本地零售销售额比例约38.3%，而本地人则占61.7%。

＂一周一行＂措施对旅游、零售业影响为何仍有待观察，但本地零售股率先受挫。化妆品连锁店莎莎国际 及卓悦 今日股价最多曾大跌一成；珠宝连锁店周大福 及六福 最多分别挫5.6%及3.6%。