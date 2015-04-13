更新版 1-日本央行：上调三个地区的经济评估，总体评估维持乐观

(新增黑田东彦引语和细节)

* 日本央行对其余六个地区的评估维持不变

* 所有地区经济正在复苏或正在温和复苏

* 央行总裁黑田东彦承诺维持大规模刺激计划不变

路透东京4月13日 - 日本央行周一公布季度报告，在日本九个地区中，上调三个地区的经济评估，显示央行刺激计划的正面效应正在扩大。

日本央行维持对其余六个地区的乐观评估不变，强调国内外市场的稳健需求，使产出和就业市场得到支撑。

“所有地区均表示，它们的经济或者正在复苏，或者正在温和复苏，”日本央行在报告中表示。该报告是在日本央行地区分行经理季度会议上发布的。

这是日本央行连续第六个月对所有地区经济评估中使用“复苏”字眼，凸显出该行对日本经济前景的乐观情绪。

“日本经济温和复苏之势料将持续，”日本央行总裁黑田东彦在会上表示，重申日本央行决心维持刺激计划，只要这对实现2%的通胀目标来说是有必要的。

随着工厂产出和出口反弹，日本经济正在走出去年的经济衰退阴影。但个人消费疲弱表现令人失望，给经济复苏力道蒙上疑云，并使人预期日本央行今年某个时候可能会再次扩大刺激计划。