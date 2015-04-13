国际油市：油价小涨，交易员押注油价走扬

路透数据显示，自1月以来，纽约商业期货交易所(NYMEX)美国原油期货行权价为60、70、80和90美元的期权未平仓合约稳步增加，显示很多交易商押注油价上涨。就连行权价为100美元的期权规模也增加了近20%。

“投机市场参与者似乎认为油价正在筑底，”澳新银行(ANZ)在报告中说。

虽然油价可能不会进一步大跌，但分析师称，价格也不太可能出现大的反弹。

“尽管有初步迹象显示需求上升，而且钻机数量降至2010年以来的最低水平，但受美国原油库存膨胀及沙特产量创纪录推动，全球供应持续过剩，这将限制任何可能出现的价格反弹。”

其他人则更谨慎，他们警告称，供需基本面正在恶化。

“今年迄今全球原油市场基本面相当强劲，但现在有迹象显示实货市场正在减弱。全球精炼利润虽然仍不错，但已大幅下跌...”摩根士丹利说。

该银行称，利比亚、沙特阿拉伯和俄罗斯等原油出口国的产量情况，以及西非原油需求放缓也表明基本面疲软。(完)

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