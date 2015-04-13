中国金融：银监会简政放权，将9家直管信托公司监管权划至地方银监局--消息

路透香港4月13日 - 为推进简政放权工作，中国银监会日前将直管的9家信托公司交由地方银监局监管，这凸显金融监管多方面放权的思路逐渐明确。至此，全国68家信托公司的监管权已全部归属地方银监局。

四位消息人士透露，中信信托、中诚信托、外贸信托、英大信托、中粮信托、华鑫信托、民生信托、金谷信托八家信托划至北京银监局监管，建信信托已划归安徽银监局监管。

“我们已接到通知，上周起，业务部门报备项目也已从银监会非银部转到了北京市银监局。”中信信托一位人士称。

中诚信托及中粮信托人士亦证实了上述消息。

中国有68家信托公司，按此前的监管架构，上述9家信托公司由银监会直管，其余59家信托公司由各地银监局监管。

消息人士透露，中信信托、中诚信托、民生信托已转入北京银监局的综合业务科，该科负责上述信托的市场准入、非现场监管等工作。

而外贸信托、英大信托、华鑫信托、金谷信托由北京银监局监管一科，而中粮信托等由监管二科来监管。

此次划转是与银监会行政许可、简政放权及架构改革密切相关，银监会今年4月宣布，已起草和修订五部行政许可事项实施办法，取消了大量行政审批事项，进一步缩短了审批链条。

银监会法规部副主任王科进认为，银监会此举是“主动出击”和“自我革命”，“在市场准入环节进一步取消和下放行政审批权、给市场主体释放更多空间的同时，银监会将着力加强事中事后监管。”

本次银监会简政放权的措施中，已下放多项审批权至地方银监局。