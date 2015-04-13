《焦点》中国首季进出口惨淡出炉，政策放宽必要性有增无减

(重发以加上作者挂名)

* 3月出口同比降幅创逾一年最大

* 外需疲弱叠加春节因素影响

* 商品价格企稳致进口降幅收窄

* 外贸先导指数暗示二季度外贸形势不确定

* 实现全年外贸目标仍需政策配合

作者 侯向明

路透北京4月13日 - 中国公布今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。一季度经济增速再下台阶几乎板上钉钉，进一步放宽政策迎来时间窗口。

中国经济放缓大势下内需持续低迷，全球经济复苏不同步而人民币保持强势，导致外需回升乏力。虽有扩大自贸区和“一带一路”战略着眼于中长期外贸稳增长，要实现今年外贸增长6%的目标，仍需更多有针对性的扶持政策。

“今年3月进出口同比双双明显下降，特别是出口出现了近年来少有的降幅，这主要是受春节假期因素的影响。”海关总署发言人黄颂平在记者会上并称，除此之外，最近一个时期中国的对外贸易确实遇到了一些困难，影响外贸进出口稳定增长。

受外需疲弱叠加春节因素的影响，中国3月出口同比超预期下降且降幅创逾一年最大；而大宗商品价格企稳反弹推动进口降幅有所收窄。综合一季度来看，进出口总值同比减少13.8%，其中出口增长4.7%，进口下降17.6%。

他进一步解释称，从出口方面看，国际市场需求不振，除了美国经济表现相对较好以外，其他出口市场经济复苏依然缓慢，全球贸易增长动力仍显不足，需求没有明显改善，订单出现了减少或者是维持弱势增长。

中金债券团队解读数据称，前2月出口反弹主要是受春节因素和基数因素影响，由于主要发达经济体复苏分化，主要新兴经济体复苏乏力，外需不具有持续回暖的基本面支撑。

“3月进口基本符合市场平均预期。由于大宗商品价格有所企稳，相关商品进口金额降幅有所收窄，导致进口金额增速有所回升，不过需求疲软继续制约进口增速。”该中金团队并认为，受出口大幅不及预期影响，货物贸易顺差大幅下降，叠加服务贸易逆差规模可能扩大，净出口对经济贡献进一步减弱。

海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低；3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。贸易顺差为30.81亿美元，远低于路透预估中值的顺差453.5亿美元。

经季节调整后，中国3月进出口总值同比下降16.2%，其中出口同比下降4.8%，进口下降25.5%。

海关新闻稿并显示，3月外贸出口先导指数在2月环比回升1.0后，又环比下滑1.4至38.2，表明今年二季度中国出口向好仍存在不确定性。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌亦指出，3月出口增速超预期大跌，主要出口伙伴经济增速乏力，对欧盟日本美国出口均大幅下跌，一般贸易出口亦大幅下降。

“外需疲软和人民币强势升值是主因...贸易数据显示春节后外贸状况仍不乐观，或对增长带来额外下行压力，政策宽松刻不容缓。”他并表示。

中国股市基本未有理会疲弱的外贸数据，沪综指 在数据公布后短暂下探后掉头向上，早盘收高1.5%；人民兑美元即期 早盘续跌至两周低点，中间价走低并逼近6.14元关口；澳元兑美元 则自数据公布前的0.7665下跌至0.7630美元下方。

中国进出口增速及顺差图表：here

**全年外贸目标暂为镜中花**

中国3月初政府工作报告将今年外贸增速目标定为6%，虽然较2014年的7.5%有所下调，但仍然远高于去年实际实现的3.4%增速。

当前世界经济发展分化，美国初现复苏迹象，但中国最大的贸易伙伴--欧盟的经济表现则不尽如人意，再加上人民币兑欧元汇率的强势，中国外贸形势不容乐观。

“不可否认，外需不振、经济下行、出口竞争优势削弱、大宗商品价格低迷等基本面因素对外贸发展形成了明显的制约。”黄颂平表示，“未来一段时期，我国外贸进出口面临的形势总体上还是严峻复杂的，要实现今年外贸预期增长目标，还需要付出艰苦的努力。”

他并称，中国将通过改革促进外贸稳定增长和转型升级，自由贸易试验区和“一带一路”战略将加快实施，这些都是外贸发展面临的有利因素。

“考虑到3月出口增长的基数仍然较低，可见短期内出口压力不小，这一方面是因为外部需求仍具不确定性，美国、欧洲以及日本等主要出口地的基本面出现反复。”华泰证券宏观团队分析称，“二是人民币实际有效汇率高企已形成趋势，近期美元指数也有阶段性筑顶迹象，加剧了这一过程。”

该券商并认为，总体来看短期内贸易形势并不乐观，稳增长政策亟需跟进。

中金债券团队指出，由于全球主要经济体复苏缓慢，短期外需难有显着恢复，加上人民币实际有效汇率持续升值，出口保持弱势可能性大，外贸对经济拉动作用可能进一步减弱；尽管房地产边际改善，但总体仍是弱势，而稳增长力度有限，内需继续放缓可能性大，经济下滑压力未减。

“为避免经济跌破下限，货币政策亟待放松以刺激经济，为宽信用营造宽货币的良好条件。”该团队称，此外，经济下行导致核心通胀持续低迷，而猪肉价格短期难以显着推升实际通胀，货币政策需要放松以缓解实际利率偏高对投资和消费的制约。

民生证券宏观固收团队亦认为，各类商品出口数据较2月均出现不同程度下行，不是基数效应能够解释的，出口大幅下行的外部原因是发达国家经济疲弱，内部原因是人民币实际有效汇率太强。

该券商团队并称，实际有效汇率太强，货币政策应指向宽松来缓解汇率端的压力，此外，一带一路应加速进行，通过基建扩大新贸易区的内需来缓解外需压力；同时，出口疲弱对经济下行的影响也需对内稳增长对冲。

“总体来看，实体经济企稳需要宽财政和宽货币并举，利率未来还是以下行趋势为主。”民生证券团队表示。

中国国务院副总理汪洋表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。