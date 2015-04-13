投行观点：中国去年底地方政府债务预计15万亿元，今年约2.9万亿到期--中金

路透北京4月13日 - 投资银行中金公司最新报告测算，2014年底地方政府债务规模15万亿元人民币（相当于GDP的23.6%），较2013年6月审计署公布的12万亿元增长25%，并预计今年将有约2.9万亿元（相当于GDP的4.2%）到期地方政府债务需要处置。

中金称，现有的1万亿债务置换无法完全覆盖今年到期债务，判断除了扩大债务置换量之外，短期内可采取的政策包括对银行贷款展期、盘活存量财政资金、处置地方国有资产、中央财政救助等措施。长期看，需要理顺中央和地方财权和事权关系，吸引私人资本参与公共服务项目投资。

以下为中金报告《地方政府债务规模有多大？》主要内容：

我们测算2014年底地方政府债务规模15万亿元（相当于GDP的23.6%），较2013年6月审计署公布的12万亿元增长25%。按照楼继伟部长所讲的中国债务率不超过40%估算，2014年底地方政府债务不超过15.8万亿，但这个估算过于简单。我们参考社会融资总量、城投债发行企业负债和地方政府债券增长速度进行推算，2014年底地方政府债务规模为15万亿。

预计2015年将有约2.9万亿元（相当于GDP的4.2%）到期地方政府债务需要处置。根据2013年6月审计结果，2015年地方政府债务到期量2万亿元，再考虑到2013年至2014年新发行的债务（估计8.2万亿）约有10%将在今年到期以及逾期债务因素，地方政府今年需要处置2.9万亿元的到期债务。2016年和2017年到期债务分别为2.2万亿和1.8万亿。

1万亿债务置换只是化解地方政府债务风险的第一步。明确地方政府债务规模和每年到期债务量是解决地方债务问题的前提。现有的1万亿债务置换无法完全覆盖今年到期债务。3月27日楼继伟部长在博鳌论坛指出，可能会进行更多的债务置换。我们判断，除了扩大债务置换量之外，短期内可采取的政策包括对银行贷款展期、盘活存量财政资金、处置地方国有资产、中央财政救助等措施。长期看，需要理顺中央和地方财权和事权关系，吸引私人资本参与公共服务项目投资。