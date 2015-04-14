台湾货币市场：4月14日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透台北4月14日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期969亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Nomura International Funding发行五年期6.75亿人民币国际债券。 ---------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)6,872.3亿台币： 04/15 1,978.50亿台币 04/16 1,393.70亿台币 04/17 2,035.50亿台币 04/20 616.00亿台币 04/21 5,659.00亿台币 04/22 2,257.50亿台币 04/23 2,938.50亿台币 04/24 257.00亿台币 04/27 6,807.80亿台币 04/28 1,872.50亿台币 04/29 4,675.50亿台币 04/30 6,380.80亿台币 --公债还本付息47.39375亿台币。 4/21：89乙1期公债付息19.68125亿台币。 4/23：88乙1期公债付息21.15亿台币。 4/25：103甲7期公债付息6.5625亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/15：财政部发行104/7期公债，金额300亿台币，天期20年期。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。