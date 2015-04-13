全球金市：金价因美元走强而下跌，美国加息预期构成拖累

美国6月期金 持平于每盎司1,204.30美元。

华侨银行(OCBC Bank)分析师Barnabas Gan称，美国何时启动近10年来的首次升息将是金市的重要影响因素。

在市场预期美国将升息时，投资者往往选择规避黄金资产。

“如果美联储6月不升息，而且(下次)劳工市场数据弱于预期，金价有望升至1,250美元，”Gan这样预测。

美国3月非农就业岗位增加12.6万个，为2013年12月以来最低增幅。 市场因此预期，美联储会推迟升息时间，受此影响，金价在4月6日跃升至七周高位1,224.10美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，4月7日止当周，推迟升息预期促使对冲基金和基金公司连续第二周增持COMEX黄金期货和期权的多仓。

美国升息预期推升的美元涨势令金价承压。美元指数 小幅上扬，导致其他货币持有者对以美元计价资产的持有成本上升。

全球第二黄金消费大国--中国的黄金需求仍显疲弱，上海黄金交易所实物黄金较全球现货金指标价每盎司升水1-2美元，上周五为小幅贴水。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，进口同比下降12.7%。 该数据进一步加重了市场对中国经济放缓的忧虑。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1204.16 -3.49 -0.29

现货银 16.38 -0.05 -0.30

现货铂金 1165.00 -4.75 -0.41

现货钯金 775.30 1.42 +0.18

COMEX期金 1204.30 -0.30 -0.02

COMEX期银 16.38 0.00 -0.01

汇率

欧元/美元 1.0594

美元指数 120.39

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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