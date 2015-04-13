台湾债市：五年券殖利率连二日收跌，受长券买盘进驻激励

* 20年长券买盘现踪进驻

* 长券殖利率向下带动前端中短券全线走跌

* 五年券短期区间料在0.97-1.02%

路透台北4月13日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一连二日收跌，受惠20年长券买盘进驻，带动中短券殖利率全线走跌。

交易商表示，上周20年长券以2.18%的利率全数标出300亿台币，今日买盘再度现身进场，盘面上成交虽仅3亿台币，但殖利率曲线后端被压抑下，前端的五年券顿失作空力道，空单买盘有所回补。

〞短券之前殖利率跌过了，今天换长券，〞一位大型银行交易员说。

只不过，他们也表示，五年券今日的交投不算热络，全日成交量未能攀升，主要是各方认为五年券值此水位殖利率不管上行、下行空间都可能相当有限，不具明显的方向性。

〞短券要下去还是有难度，但只要它利率上去还是有行库(官股银行)进来拿，〞一位证券商交易员表示。

**长券买气颇佳**

另外一位大型民营银行的交易员认为，20年长券的投标倍数回到1.45倍，这点明了投资盘的长券需求较上期回升。因此今日长券的买方应偏向银行或寿险，而抛券者不无可能是先前在标售时跟单的交易商。

上周五央行公布20年券104/7期 得标利率为2.18%，高于市场预估的2.11-2.15%区间，发行金额预估300亿台币，足额标出。（公债标售背景资料，请见 ）

至于10年期公债方面，不少交易商都提到，虽然此期公债不乏特定买盘的照拂，不过此期公债的成交量能一直无法有效提升。在成交偏向清淡之下，一直是交易商冷眼旁观的券种。

〞还是要看它(104/5期)如果走到1.50%附近，量出不出得来，〞一位大银行交易员说。

交易员预估，五年债104/6期料回到区间内震荡，短期区间先看0.97-1.02%；10年券104/5期则先看1.50-1.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.60 0.9855 0.9828-0.9945 130.0 10 104/5 -0.68 1.5232 1.5232-1.5232 0.5 20 104/7 -3.60 2.1300 2.1300*-2.1500 3.0

注：*表此期券新低位。

本周全球重要经济事件和数据包括：

4月13日(一)：美国商务部部长普里茨克和能源部长莫尼兹访问中国、日本央行召开地区分行经理会议、日本央行总裁黑田东彦发表演讲；

4月14日(二)：德国3月趸售物价指数(WPI)、欧元区2月工业生产、美国3月PPI和零售销售、美国3月NFIB小企业信心指数、美国2月企业库存、韩国3月失业率；

4月15日(三)：中国国民经济运行情况新闻发布会，其中：一季度GDP、1-3月固定资产投资及3月社会销售品零售总额、工业增加值及房地产投资和销售月度报告；韩国3月贸易收支修正值、日本2月工业生产和产能利用率、德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAHB)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话；

4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动；

4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 104/5 1.5232

5 104/6 0.9855

3 104/1 没有成交