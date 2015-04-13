中国期市：大商所调降煤焦矿期货最小变动价位至0.5元/吨，以降低交易成本

路透北京4月13日 - 中国大连商品交易所日前称，将焦炭、焦煤、铁矿石三个期货品种的最小变动价位由1元人民币/吨统一调整为0.5元/吨，此调整自2015年4月17日21:00施行。
大商所的新闻稿称，此举是为适应现货市场变化和市场需求，提高期货品种价格连续性，进一步降低投资者交易成本和交易风险。
大商所交易部相关负责人表示，最小变动价位是金融产品在交易时价格变化的最小单位，其数值大小直接影响合约交易的效率和流动性。
去年以来，焦炭<0#DCJ:>、焦煤<0#DJM:>、铁矿石<0#DCIO:>三期货品种价格均较上市之初有较大跌幅，铁矿石价跌逾60%，原来1元/吨的最小变动价位相对商品价格已明显偏大，使市场交易成本相对过高，影响价格连续性，也使每交易日停板区间内可交易的价位数量减少，每变动一个价位市场承受风险相对变大，影响了市场效率和市场结构的进一步优化。
去年来，在市场建议下，大商所对相关品种最小变动价位调整进行了调研，并于今年初面向投资者公开进行了意见征集，从市场反馈意见情况看，绝大部分投资者希望将最小变动价位调整至0.5元/吨。
该负责人介绍，国内品种最小变动价位设置一般有0.5、0.2和0.1三个档位的选择，考虑到煤焦矿这三个品种产业客户体量大、对市场深度需求高的特点，并兼顾现有市场参与者的交易习惯及，并考虑最小变动价位与合约价格比例的合理性，选择了0.5元/吨的最小变动价位方案。
市场人士表示，最小变动价位设定的合理与否在一定程度上影响着合约的活跃程度及期货品种功能发挥情况。如果最小变动价位太小，无效报价就会大幅度增加，交易效率就会下降；最小变动价位太大，会导致报价太少，可能会大幅降低合约的流动性。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)