中国期市：大商所调降煤焦矿期货最小变动价位至0.5元/吨，以降低交易成本

路透北京4月13日 - 中国大连商品交易所日前称，将焦炭、焦煤、铁矿石三个期货品种的最小变动价位由1元人民币/吨统一调整为0.5元/吨，此调整自2015年4月17日21:00施行。

大商所的新闻稿称，此举是为适应现货市场变化和市场需求，提高期货品种价格连续性，进一步降低投资者交易成本和交易风险。

大商所交易部相关负责人表示，最小变动价位是金融产品在交易时价格变化的最小单位，其数值大小直接影响合约交易的效率和流动性。

去年以来，焦炭<0#DCJ:>、焦煤<0#DJM:>、铁矿石<0#DCIO:>三期货品种价格均较上市之初有较大跌幅，铁矿石价跌逾60%，原来1元/吨的最小变动价位相对商品价格已明显偏大，使市场交易成本相对过高，影响价格连续性，也使每交易日停板区间内可交易的价位数量减少，每变动一个价位市场承受风险相对变大，影响了市场效率和市场结构的进一步优化。

去年来，在市场建议下，大商所对相关品种最小变动价位调整进行了调研，并于今年初面向投资者公开进行了意见征集，从市场反馈意见情况看，绝大部分投资者希望将最小变动价位调整至0.5元/吨。

该负责人介绍，国内品种最小变动价位设置一般有0.5、0.2和0.1三个档位的选择，考虑到煤焦矿这三个品种产业客户体量大、对市场深度需求高的特点，并兼顾现有市场参与者的交易习惯及，并考虑最小变动价位与合约价格比例的合理性，选择了0.5元/吨的最小变动价位方案。