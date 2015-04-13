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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 16:17 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国铜进口跳涨抵消贸易数据影响

“你可以说进口上涨是因为低价所带动的订购效果略为滞后所致...但我肯定是要等到4月才会作出更确定的判断。”

中国3月的铜进口量较上月大增46.4%，至410,000吨。

0642GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%，至6,075.50美元，上交易日触及近两周高位6,106.50美元。

上海期交所主力6月期铜 上涨0.7%，至每吨43,680元人民币。

高盛在一篇报告中称，中国国家电网的支出计划跳增，并不像表面看来的那么利好，因为长距离电缆往往是以铝制造。

“整体而言，中国的电网相关铜需求增幅，不太可能能够完全弥补楼市疲软的影响，”高盛称。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/蔡美珍；审校 张明钧/白云)
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