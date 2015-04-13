金属期市：伦铜持稳，中国铜进口跳涨抵消贸易数据影响

澳新汇市：澳元及新西兰元弱势整理，料双双录得周线跌幅
澳元/美元小升至0.7380美元，但仍接近周二触及的四个月低点0.7329。澳元本周以来下跌0.5%，料录得八周来第七度周线跌幅。
“你可以说进口上涨是因为低价所带动的订购效果略为滞后所致...但我肯定是要等到4月才会作出更确定的判断。”
中国3月的铜进口量较上月大增46.4%，至410,000吨。
0642GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%，至6,075.50美元，上交易日触及近两周高位6,106.50美元。
上海期交所主力6月期铜 上涨0.7%，至每吨43,680元人民币。
高盛在一篇报告中称，中国国家电网的支出计划跳增，并不像表面看来的那么利好，因为长距离电缆往往是以铝制造。
“整体而言，中国的电网相关铜需求增幅，不太可能能够完全弥补楼市疲软的影响，”高盛称。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/蔡美珍；审校 张明钧/白云)
澳元/美元小升至0.7380美元，但仍接近周二触及的四个月低点0.7329。澳元本周以来下跌0.5%，料录得八周来第七度周线跌幅。
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