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亚洲 | 2015年 4月 13日 星期一 16:14 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续两日上涨，受油价上扬扶助

上海期交所主力9月期胶合约 攀升340元人民币，收报每吨12,655元。

上述分析师称，“不过上涨的势头因中国贸易数据疲弱而受限，”并补充道，因泰国适逢假期，整个市况非常清淡。泰国是全球最大的产胶国。

TOCOM期胶徘徊在两个月低点附近，因担心中国随着经济放缓，需求会低迷。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤137.8美分，跌0.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 白云/王兴亚)
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