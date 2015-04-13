欧元/美元：上周意外跌破1.0710，意味着欧元掼破1.0600水平后，可能跌回3月低点1.0460。欧元需反弹站回1.0760，才有可能重返1.0900美元。

美元/日圆：美元持续小涨，但需断然站上120.70，才能再度上看122.00高位。支撑则位于119.70区域。