路透伦敦4月13日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周意外跌破1.0710，意味着欧元掼破1.0600水平后，可能跌回3月低点1.0460。欧元需反弹站回1.0760，才有可能重返1.0900美元。
美元/日圆：美元持续小涨，但需断然站上120.70，才能再度上看122.00高位。支撑则位于119.70区域。
英镑/美元：英镑看来仍旧疲弱，汇价跌破3月低点1.4630美元，显示英镑很有可能重返2010年选后低位1.4230美元。英镑需站回1.4735水平，并重探1.4900区域，才能稳住目前的跌势。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0562 1.0602 -0.38 -12.69 1.2097
美元/日圆 120.66 120.21 +0.37 +0.82 119.68
欧元/日圆 127.46 127.40 +0.05 -11.96 144.77
美元/瑞郎 0.9829 0.9792 +0.38 -1.13 0.9941
英镑/美元 1.4595 1.4629 -0.23 -6.28 1.5573
美元/加元 1.2620 1.2560 +0.48 +8.62 1.1618
澳元/美元 0.7576 0.7676 -1.30 -7.25 0.8168
新西兰元/美元 0.7449 0.7534 -1.13 -4.46 0.7797
欧元/瑞郎 1.0383 1.0384 -0.01 -13.66 1.2026
欧元/英镑 0.7234 0.7241 -0.10 -6.72 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3510 9.3604 -0.10 -1.24 9.4688
美元/挪威克朗 8.1260 8.0916 +0.43 +8.75 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 龚芳; 审校)