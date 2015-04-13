《交易视点》中国债市回暖只欠东风，可介入博弈收益率回落机会--中金

路透上海4月13日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，中国债市收益率存在回落的空间和机会，但只是缺乏催化剂。目前部分10年国开再度回到接近4.3%的水平，已经具有较好的保护空间，可以逐步介入博弈收益率重新回落的交易性机会。

报告称，可能的催化剂包括股市估值在升高到一定程度后的自动降温，尤其是投资H股渠道打通后，北水南下会适度冷却国内股市的温度，从而对债市资金分流的减弱。

另外，在债券收益率升高推动社会融资利率重新升高之后，经济的下行压力推动货币政策出台政策化解地方政府债供给冲击，重新引导利率回落。而3月份以来央行多次下调逆回购发行利率并已经有效引导货币市场利率回落已经开了一个好头。

未来债市的回暖只欠央行再度出手的“东风”。此前一次国开债收益率走高回落出现在去年12月9日市场最悲观时，10年国开收益率最高升到4.6%，但只持续了较短时间，当天下午收益率回落到4.3%-4.4%。

**《经济不以股喜，投资不以债悲》第二季**

我们近期在上海和北京拜访各类型债券投资者，一路上能感受到股市热度的持续升温和债市的倒春寒。我们所拜访的机构，无一例外的将重金砸向股市，都想从股市这个大蛋糕中分一杯羹。

在股市火爆持续分流资金的情况下，国内不同类型债券投资者对债券的配置需求总体来看并不强。这也是从3月份以来债市遭遇大幅调整的重要原因之一。福无双至祸不单行，在股市分流需求的情况下，债市另一冲击来自地方政府债置换带来的供给大幅增加。

而地方政府债以往的主要投资者是银行的自营投资账户。之前提到，银行债券自营账户今年新增的债券投资规模并不多，加上年初制定计划时对地方政府债的置换准备不足，仅靠自身力量无法消化如此大量的新增地方政府债。

在供需的双重夹击下，债券收益率3月份以来出现了明显的上升。尤其是今年无论地方政府债、国债还是政策性银行债，其发行期限都有所延长，利率债的久期明显升高。

而银行对债券的组合久期一般都有一定的限定范围。在中长期债券的供需关系更为恶化的情况下，近期收益率曲线明显陡峭化上行。

不过我们并不认为债市将从此陷入熊市。我们一直认为债市牛是经济牛和股市牛的基础，缺乏了这个基础，经济和股市都不可能持续走强。还记得当时股市开始走牛时的一个基本立论是无风险收益下降。

但在无风险收益开始回升的时候，市场又开始称股市的牛市是改革和转型的牛市。如同武侠小说中，男主角在悬崖下通过左脚踩右脚，右脚踩左脚，摆脱地心引力飞回到悬崖上一样，股市在脱离经济基本面和利率下行的基础上的持续上涨也显得虚幻和离奇。

在人民币国际化的大背景下，中国无论是实体经济还是资本市场，都将逐步与国际接轨。而中国大妈的存在，在一个逐步开放的经济体当中，所起到的作用就是抹平境内外的梯度差。

试想想，在中国境内无论是房子、物价还是股市都比境外市场贵不少的情况下，一个逐步开放的市场意味着这些中国大妈的投资和消费需求都会逐步向境外转移。一个更为开放的经济体意味着中国经济、物价和股市估值都有下行的压力。

反过来，国内的房子、物价和股市对海外投资者的吸引力是不足的。境外投资者对境内感兴趣的为数不多的东西要数国内的债券。在海外发达经济体债券收益率降至历史最低位，甚至欧洲利率为负的情况下，中国债券收益率反而升高至历史中位数以上，中国的债券收益率从海内外利差的角度而言对境外投资者而言是有吸引力的。

中国境内投资者对国内利率债不感兴趣的主要原因还是因为有更高的无风险利率的存在。这些更高的无风险利率以往是刚兑背景下的非标资产收益率，在非标资产日渐熄微，且刚兑逐步打破的情况下，新的更高的无风险利率变为打新股的收益。

但随着各路资金的涌入，新股中签率也可能面临摊薄导致打新收益率下降的风险。因此，不同资产的价值都是在动态的变化过程当中。火的东西在变贵之后可能面临向下调整压力，而冷清的东西在变便宜之后可能会重新受到重视。

债券类资产可能属于后者。虽然债券类资产缺乏想象力，但讲求经济规律性。在经济基本面没有明显改善甚至仍有恶化迹象的情况下，债券收益率上升的空间有限。

**通缩风险仍大于通胀**

尽管房地产市场继续边际改善的可能性大，但房地产总体仍是弱势格局，稳增长政策仅以托底为主，这意味着国内需求继续疲软，叠加强美元和弱大宗延续，前期拖累通胀的居住、旅游和交通类价格维持低位，预计核心通胀继续低迷的可能性大。

短期通胀上行风险主要来自猪肉价格上涨。随着生猪养殖业持续亏损加速产能去化，生猪存栏量和能繁母猪存栏量持续降至历史低位，全年来看供给约束逐步显现可能性大，猪肉价格向上趋势较为明确。

与此同时，需要注意的是，反腐影响餐饮业猪肉消费需求，收入放缓影响居民家庭猪肉消费需求，尽管供给约束导致猪肉价格趋势性上行，但需求的下降更快，供需关系并不支持猪肉价格的大幅上涨。

年初以来仔猪价格大幅上涨，22省市仔猪平均价从1月初的17.4元每公斤上涨至4月初的28.1，涨幅达61.7%。不过，仔猪价格大幅上涨并不意味着短期猪肉价格将大幅上涨。事实上近期生猪价格的涨幅和猪肉价格的涨幅都远低于仔猪价格，3月份猪肉价格仍在下跌。

首先，从生猪养殖周期看，一季度补栏仔猪尤其是春节后补栏仔猪要到三季度才开始陆续出栏，二季度出栏生猪成本相对增长有限，成本增加对短期猪肉价格影响有限。

其次，尽管供给约束可能导致猪肉价格趋势性上行，但需求低迷将限制猪肉价格上涨幅度，尤其是二季度本来就是需求淡季，猪肉价格弱势回升可能性大。

再者，尽管低基数可能导致4月猪肉对CPI贡献上升，但去年5月份猪肉价格涨幅较大，高基数同样可能导致5月猪肉对CPI贡献下降，二季度猪肉对CPI贡献总体较为中性。

总体看，猪肉对食品通胀推升有限，考虑到其他食品价格也相对疲弱，即使猪肉价格小涨，二季度低CPI也不会明显上升，CPI水平不会构成货币政策放松的障碍。往下半年看，养殖户大量补栏仔猪也将推动下半年供给量有所回升，猪周期的上行幅度可能低于以往。(完)