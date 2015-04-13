《路透晚报》--4月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘持平，近期劲涨后投资者缩手观望

日本日经指数周一收盘持平，盘中交投震荡。日经指数上周触及关键20,000点关口后，一些投资者选择对丰田汽车等权重股的涨势落袋为安。日经指数收盘持平于19,905.46点，盘中在平盘附近波动，东证股价指数表现落后，跌0.2%，至1,586.26点。

--中国股市：沪综指收升2.2%再创逾七年新高，做多氛围浓厚个股普涨

中国股市沪综指收涨2.2%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘高开高走，短期人气高涨致资金加速入场，资金流入权重股板块拉动股指继续强劲上扬。不过本周新股申购仍将吸引大量资金，同时近期为经济数据和年报业绩密集披露期，料股指冲高后出现大幅波动概率较大。

沪综指收报4,121.71点，涨87.40点或2.17%，此前收盘高点为2008年3月11日的4,165.88点；上证B指报收378.17点，涨9.02%，此前收盘高点为2007年10月31日的380.52点；上证A股今日成交7,780亿元人民币，上日为6,642亿元。沪深300指数收报4,421.07点，涨1.76%。

--香港股市：恒生指数收盘跳涨2.7%创七年新高，资金南下题材延烧

香港股市多头行情持续火热，恒生指数收盘跳涨近3%，触及七年新高，因预期将有更多资金涌入港股。中银国际预估，最快到5月时，内地基金公司将募集约1,000亿元人民币(160.9亿美元)，可用于投资港股。恒生指数大涨2.7%，至28,016.34点，恒生国企指数大涨4.3%，至14,590.45点。

--汇市：澳元与新西兰元下跌，因中国出口数据意外疲弱

澳元与新西兰元下跌，此前中国3月出口数据意外大跌15%，令市场担心中国经济成长不振。澳元兑美元下滑1.5%，至0.7570美元，逼近本月稍早触及的六年低点0.7534。和中国经济表现具有连动性的新西兰元兑美元一度下跌1%至0.7445美元。

--欧元债市：意大利公债收益率持平，本周将有大量区内新债标售

意大利公债收益率持坚，稍晚意国将进行公债标售，为近一年来最忙碌的欧元区标售周段揭开序幕。本周有五国将发行债券，总标售量可能达到约400亿欧元，由意大利打头阵，把握利率逼近纪录低点的契机。意大利10年期公债收益率持平于1.23%，脱离3月中触及的纪录低点1.03%。

--国际油市：油价大涨升破59美元，交易员回补空头仓位

油价在震荡交投中大涨并升至每桶59美元上方，因交易商回补空头仓位。油价上周涨势强劲，因美国采油活动放缓，交易商加大对油价上涨的押注。0840GMT时，近月布兰特原油期货涨1.18美元，至每桶59.05美元；美国原油期货涨1美元，至52.64美元。

--全球金市：金价因美元走强而下跌，美国加息预期构成拖累

金价下跌，为近五个交易日来第四天下跌，因美联储可能很快加息的预期支持美元走强。0842GMT，现货金跌至每盎司1,200.60美元。美国6月期金亦跌至每盎司1,200.5美元。

--金属期市：伦铜持稳，中国铜进口跳涨抵消贸易数据影响

伦敦期铜上涨，此前中国公布意外疲软的贸易数据，引发市场预期中国将出台更多宽松措施，在此同时，中国3月的铜进口量较上月大增46.4%，至410,000吨。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.05%，至6,042美元，上交易日触及近两周高位6,106.50美元。上海期交所主力6月期铜上涨0.7%，至每吨43,680元人民币。