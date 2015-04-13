台湾汇市：台币第四日收低，因中国出口数据疲弱

* 台币兑美元连跌四日，中国出口数据不佳 * 银行间做多美元，出口商心态转惜售 * 明日实质交易区间料在31.25-31.35 路透台北4月13日 - 台币兑美元 周一收贬1.02角，连续第四日下跌。汇银人士表示，中 国3月出口创13个月最大跌幅令台币随韩元等新兴亚币回贬。 汇银人士指出，今日银行间偏向做多美元，且因有油款或军款的美元买需，令台币一早即跌破31.20。原 本在31.20-31.25挂价卖美元的出口商，心态也转偏向惜售。 〞美元又轧回来了，幸好喷出前(美元空单)砍的快。〞一位本地银行交易员说。 另一本地银行交易员则称，早上本地银行美元买盘力道强劲，操作模式像是有军款要汇出，使得美元兑台 币价位持续上窜。 不过另一位外商银行交易员指出，随着美元弹升，今日央行趁机将上周进场干预的部位进行调整，不过调 节的量并不大。 他们认为，虽然台币已连贬四天，不过趋势尚未成形。基本上还是在31.10-31.40较大区间内整理，短线 还是要继续看国际美元的表现决定方向。 今日台币主要交易区间在31.220-31.298，上日交易区间在31.144-31.200。交易员预估，明日台币主要实 质交易暂看在31.250-31.350之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点自价平转微幅折价；一个月美元/台币 远汇 尾盘报31.287/31.312，上日收在31.220。 台湾股市周一随亚股小幅收高。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超24.67亿台币，连 续两日买超合计62.02亿台币；上交易日为买超37.35亿台币。 多数新兴亚币周一下跌，因中国贸易数据令人失望，凸显全球第二大经济体可能放缓的顾虑。韩元兑美元 在当地市场结束交易时下跌0.5%，至1,098.6，上日收报1,092.7，为连续第五个交易日下滑 。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月14日(二)：德国3月趸售物价指数(WPI)、欧元区2月工业生産、美国3月PPI和零售销售、美国3月NFIB 小企业信心指数、美国2月企业库存、韩国3月失业率； 4月15日(三)：中国国民经济运行情况新闻发布会，其中：一季度GDP、1-3月固定资産投资及3月社会销售 品零售总额、工业增加值和房地産投资和销售月度报告；韩国3月贸易收支修正值、日本2月工业生産和産能利 用率、德国3月CPI和HICP终值、欧元区2月贸易收支、美国纽约联储4月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAH B)4月房屋市场指数、美国2月整体资本净流动、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、欧洲央行管理委员会会议， 会后公布利率决议、美联储发布经济状况褐皮书、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和 美国财政部国际事务次长希茨出席第24届明斯基年会(至16日)、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话； 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧 发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月 领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至 19日)。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.342 31.240 31.180-31.342 31.302 7.10 7.48 元太外汇经纪公司 31.340 31.238 31.180-31.340 31.300 3.94 3.69 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.010 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.050/-0.025 -0.050/-0.025 (完)