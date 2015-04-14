台湾已公布经济指标--2015/4/14

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 2月 +3.32% +7.58% r 4/23 -- 季调失业率 2月 3.74% 3.78% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 -0.61% -0.20% R 5/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 3月底 4,146.89 4,178.26 5/5 -- 商品出口(y/y) 3月 -8.9% -6.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 -17.8% -22.4% 5/8 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +6.51% +5.86% 4/24 -- 外销订单(y/y) 2月 -2.7% +8.1% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.35% +4.32% r 4/30 -- (Q4统计值) (Q3统计值) (概估值 ) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。