日本债市：公债价格几近持平，20年期券在本周标售前遭抛售

20年期日本公债收益率(殖利率) 上升1.5个基点至1.130%，周四将标售1.2万亿日圆(100亿美元)的20年期公债，10年期公债收益率 上升0.5个基点至0.340%。

相比之下，虽然周二将有5年期公债标售，但5年期公债 表现强劲，收益率仅下降0.5个基点至0.090%。

投资者预计标售结果将表现强劲，因为财务省已经将标售规模从截至3月份的2.7万亿日圆减少至本月的2.5万亿。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.090% -0.5 0.095%

10年期公债 0.340% +0.5 0.335%

20年期公债 1.130% +1.5 1.115%

30年期公债 1.380% +1.5 1.365%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.72 -0.01 147.73

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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