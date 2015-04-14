《香港重要政经日程》--4月14日-4月23日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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================== 今日重要政经消息=================
4月14日（周二）
*-- 公布3月外汇基金境外资产数字。
*--11:00 景顺第二季投资展望记者会。
*--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。
*--15:00 戴德梁行香港写字楼及商舖物业市场展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
4月15日（周三）
-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。
-- 高伟电子 公布年度业绩。
4月16日（周四）
-- 现恒建筑 首日挂牌。
--16:00 Old Mutual Global Investors第二季市场展望记者会。
*4月21日（周二）
-- 公布3月份消费物价指数（CPI）。
*4月23日（周四）
-- 公布3-5月失业率。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。