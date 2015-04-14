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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--4月14日-4月23日

================== 今日重要政经消息=================

4月14日（周二）

*-- 公布3月外汇基金境外资产数字。

*--11:00 景顺第二季投资展望记者会。

*--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。

*--15:00 戴德梁行香港写字楼及商舖物业市场展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月15日（周三）

-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。

-- 高伟电子 公布年度业绩。

4月16日（周四）

-- 现恒建筑 首日挂牌。

--16:00 Old Mutual Global Investors第二季市场展望记者会。

*4月21日（周二）

-- 公布3月份消费物价指数（CPI）。

*4月23日（周四）

-- 公布3-5月失业率。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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