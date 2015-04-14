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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 17:20 BJT

更正-全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.21%

(标题中日期应为“4月13日”，非“4月11日”)

路透4月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.21%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,608,157.1 4月13日 23,608,157.1 4月10日 0.0 0.0%

iShares 324,900,116.7 4月13日 324,230,705.3 4月10日 +669,411.4 +0.21%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴; 审校 王洋)

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